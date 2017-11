Les Sabres devraient-ils garder Evander Kane?

Evander Kane joue sans aucun doute le meilleur hockey de sa vie présentement alors que son contrat doit expirer, l’été prochain. Et s’il demeure le sujet de rumeurs de transactions, les Sabres de Buffalo devraient peut-être considérer le garder?

Le premier test de Jason Botterill à titre de directeur général des Sabres en était un de taille. Embauché en mai, Botterill avait pour tâche de conclure un nouveau contrat avec la jeune vedette Jack Eichel. Celui-ci méritait une prolongation de contrat faramineuse, qui devait être encore plus payante en vertu des contrats octroyés à Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Ç’a pris un certain temps, pratiquement la saison morte au complet, mais Botterill a accompli le travail, obtenant une entente de huit ans pour 80 millions $ avec Eichel. Il réglait ainsi le cas le plus urgent avant la première mise en jeu de la campagne.

Toutefois, en biffant ce qui était au sommet de la liste, cela a déplacé les réflecteurs vers le prochain dossier important sur le bureau de Botterill pour cette saison. Le directeur général des Sabres doit prendre une décision sur le futur d’Evander Kane.

Kane dispute la dernière année d’un contrat de six ans pour 31,5 millions. Il a notamment été payé 6 millions $ par saison lors des quatre dernières campagnes. Le joueur de 26 ans joue présentement comme quelqu’un qui voudrait bien obtenir une généreuse augmentation en vue de la prochaine saison.

En 15 matchs, Kane a inscrit 15 points, dont neuf buts. Il a surtout été remarquable dans pratiquement toutes les facettes du jeu. Kane a marqué cinq de ses buts à égalité numérique. Il a obtenu un autre but et trois points sur le jeu de puissance. L’attaquant des Sabres a été encore plus impressionnant en désavantage numérique, inscrivant trois buts dans de telles circonstances, un sommet dans la Ligue nationale de hockey.

C’est le meilleur départ de sa carrière, avec un temps d’utilisation intéressant (moyenne de 19:43) et plus de responsabilités que jamais. À chaque match, il fait partie des meilleurs joueurs des Sabres. Et ça ne semble pas être qu’un écran de fumée.

