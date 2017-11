Les Hawks veulent rebondir face aux Flyers

Après avoir été blanchis par les Canadiens dimanche dernier, les Blackhawks de Chicago tenteront de rebondir, alors qu’ils visitent les Flyers à Philadelphie, jeudi.

Ce duel sera présenté dès 19h00 sur les ondes de TVA Sports.

La formation de l’Illinois n’avait accordé aucun but aux Flyers lors du dernier affrontement entre les deux équipes le 1er novembre dernier l’emportant 3-0 à domicile. Corey Crawford avait d’ailleurs été parfait en plus de 173 minutes de jeu blanchissant tour à tour les Flyers et le Wild avant de céder à deux reprises face aux Canadiens.

Pour espérer l’emporter, le Québécois et ses coéquipiers devront avoir le premier trio des Flyers à l’œil. Sean Couturier, Jakub Voracek et Claude Giroux sont électrisants depuis le début de la campagne. Ils cumulent déjà 53 points ensemble en 15 matchs.