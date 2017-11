Les Colts laissent aller Vontae Davis

Les Colts d’Indianapolis ont libéré le demi de coin Vontae Davis, jeudi.

Le vétéran de 29 ans est aux prises avec une blessure à l’aine qui l’aurait incité à subir une intervention chirurgicale prochainement. D’ailleurs, les médias ont indiqué que Davis n’était pas satisfait de la gestion des Colts dans ce dossier.

«Je dois composer avec une déchirure et j’ai eu différentes opinions médicales à ce sujet. Un spécialiste m’a conseillé l’opération et un autre m’a dit de laisser guérir. J’ai choisi cette approche, mais je suis possiblement revenu au jeu trop rapidement et cela a nui à mes coéquipiers», a-t-il commenté au magazine «Sports Illustrated».

Celui ayant été invité deux fois au Pro Bowl n’a pas disputé le dernier match des Colts. Cette saison, il a totalisé 21 plaqués et deux passes rabattues en cinq rencontres.