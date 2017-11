Le seuil de ,500 à la portée des Canadiens

Les Canadiens de Montréal auront la chance d’atteindre le seuil de ,500, jeudi soir, face au Wild du Minnesota.

Un élément de motivation supplémentaire pour la troupe de Claude Julien.

«Ce n’est pas facile de remonter à ce niveau avec le trou que nous nous sommes creusé en début de saison. Mais, dernièrement, on a fait du bon travail pour se donner une chance, a mentionné l’entraîneur du Canadien. Si on gagne, ce soir [jeudi], on sera à ,500. Dans le cas contraire, il nous faudra au moins deux autres matchs pour y arriver. Il faut savoir tirer avantage de notre situation.»

Une occasion rendue possible grâce au virage à 180 degrés que connaît l’équipe depuis le 24 octobre. En incluant cette victoire de 5-1 contre les Panthers de la Floride, le Tricolore a remporté six de ses huit derniers matchs.

«On connaissait le potentiel de cette équipe. On était fatigués de perdre. On savait qu’on était capables de faire mieux, a souligné Shaw, auteur de six points à ses six derniers matchs. On travaille fort, on gagne nos bagarres le long des rampes et on applique le système.»

Price, au jour le jour

Par ailleurs, pour une deuxième matinée consécutive, Carey Price a foulé la glace en compagnie de Stéphane Waite. Cette fois, il a reçu un peu plus de lancers. Bien qu’il soit toujours trop tôt pour annoncer la date possible de son retour, Price pourrait rejoindre ses coéquipiers à l’entraînement dès vendredi.