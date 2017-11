La force tranquille des Huskies

À 19 ans, le gardien Samuel Harvey était prêt à accaparer de plus grandes responsabilités avec les Huskies de Rouyn-Noranda. À la lumière de son début de saison et de celui de son équipe, force est d’admettre que les bottines suivent les babines !

Contre toute attente, la formation de l’Abitibi loge parmi la crème de la LHJMQ après le quart de la campagne. La perte de plusieurs vétérans ayant contribué à la conquête de la Coupe du Président au printemps 2016 ne semble donc pas trop affecter la troupe de Gilles Bouchard.

Détenteur d’une bague de champions pour son œuvre à titre d’auxiliaire, Harvey a grandi dans un environnement favorable au succès chez les Huskies.

Ses performances depuis le début de la saison témoignent de sa volonté de reproduire le scénario d’il y a deux ans, lui qui mène tous ses confrères pour la moyenne de buts alloués (2,04), le pourcentage d’arrêts (,934) et le nombre de victoires (11).

Harvey est entré dans le livre des records de la concession mercredi soir en signant un 75e gain dans l’uniforme des Huskies face aux Cataractes de Shawinigan, devançant à ce chapitre Jean-Philippe Levasseur, qui a évolué dans la capitale du cuivre de 2003 à 2007.

« On a une mentalité de gagnants. On a des vétérans qui savent comment gagner et qui savent montrer la marche à suivre, c’est une mentalité qui est un peu inculquée. On savait qu’on avait un rôle de négligés et que les gens disaient qu’on était en transition. Mais on a refusé de croire à cela, a soutenu l’athlète d’Alma, nommé gardien du mois d’octobre, en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Sans dire que je me suis mis de la pression, à 19 ans, je suis un gars plus vieux. J’ai un certain rôle de leadership avec les plus jeunes et mon partenaire Zachary Emond. Il n’y a pas juste moi, car on a un groupe de leaders assez expérimentés, et pour le moment ça nous sert bien. »

L’élimination rapide au deuxième tour des dernières séries après une saison de rêve a aussi motivé Harvey et ses coéquipiers à renouer sans tarder avec l’excellence.

Un nouveau mentor

L’arrivée de Dany Sabourin comme entraîneur des gardiens chez les Huskies ne semble pas non plus étrangère à la tenue d’Harvey, qui apprécie la relation qu’il a développée avec son nouveau mentor.

Fraîchement retraité après un passage en Europe qui a suivi sa carrière dans la LNH (57 matchs) et dans la Ligue américaine, Sabourin apporte une expertise différente, aux yeux de Harvey.

« Quand Dany est arrivé, on a regardé mes forces et mes faiblesses. Il a ajusté certains points qui avaient du sens. C’est un travaillant qui a beaucoup d’expérience et il est très positif pour moi. On a une belle communication, alors ça aide.

Ça ne fait pas longtemps qu’il a arrêté, il connaît les nouvelles façons de faire », raconte-t-il, non sans donner aussi le crédit à ses coéquipiers.

Série Canada-Russie

Pour la première fois de sa carrière, Harvey portera les couleurs de la LHJMQ à l’occasion de la Série Canada-Russie, qui se déroulera la semaine prochaine à Charlottetown et à Moncton.

Heureux de cette sélection, qui sert d’audition pour les joueurs auprès de Hockey Canada en vue du camp final de l’équipe nationale junior, le vétéran portier abordera cette expérience avec sa mentalité habituelle.

« C’est un bel honneur et c’est bien mérité avec le début de saison que je connaissais. Ce sera une très belle expérience et je pourrai rapporter ce bagage avec les Huskies. Je m’en vais là pour faire de mon mieux, mais je ne pense pas trop à ce qui pourrait se passer après », a-t-il assuré.