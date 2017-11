Kirwan procure la 150e victoire de Boucher

Philippe Boucher doit se frotter les mains à tous les jours d’avoir récupéré Luke Kirwan de la Ligue junior de l’Ontario. Son nouvel attaquant américain lui a procuré sa 150e victoire en carrière dans la LHJMQ avec un tour du chapeau pour aider les Remparts de Québec à l’emporter 6-3 sur l’Océanic, jeudi, au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

L’ancien coéquipier d’Auston Matthews au sein du programme national de développement des États-Unis a d’abord mystifié le gardien Colton Ellis avec un lancer sur réception digne des ligues majeures en première période.

Kirwan a ajouté un filet quelques minutes plus tard en faisant dévier un tir de la pointe. Il a assuré le troisième gain des Diables rouges en quatre affrontements cette saison contre l’Océanic sur un retour de lancer en milieu de rencontre.

Depuis son arrivée à Québec, l’ailier de 20 ans mystifie les gardiens adverses avec ses tirs foudroyants. Il compte maintenant 13 points, dont neuf buts, en 10 matchs avec les Remparts.

Un joueur très réceptif

«On a travaillé ensemble sur ses ‘’one-timers’’ hier (mercredi) à l’entraînement, tellement que j’en ai mal dans le dos», a commenté Boucher. «Il est très réceptif. On veut qu’il fonce vers les gardiens adverses et c’est ce qu’il fait. On manquait de marqueurs naturels. Il rend notre avantage numérique beaucoup plus dangereux. C’est toute une acquisition pour le prix qu’il nous a coûté».

L’autre grande étoile chez les Remparts fût Christian Huntley avec ses quatre mentions d’aide, tandis que Dereck Baribeau a bloqué 32 rondelles pour remporter son 11e gain de la campagne. Louis-Filip Côté, Matthew Boucher et Sam

Dunn ont complété le pointage pour Québec.

Des joueurs fatigués

L’Océanic menait pourtant 3-2 en deuxième période avec le doublé de Yannik Bertrand et le but de Dmitry Zavgorodniy. Le temps de repos limité après le voyage de quatre parties en cinq jours en Abitibi-Témiscamingue, la semaine dernière, a semblé rattraper les hommes de Serge Beausoleil.

«Un match difficile au niveau des émotions et de l’exécution. On a perdu les trois périodes contre un club beaucoup plus sur la tâche que nous. Il y avait de la fatigue mentale de notre côté. Le réservoir s’est vidé rapidement», a indiqué l’entraîneur-chef des Rimouskois.

L’Océanic désavantagé par les arbitres ?

L’Océanic s’impose toujours comme l’équipe la plus pénalisée dans la LHJMQ. Or, Serge Beausoleil juge inéquitable plusieurs des infractions appelées contre ses joueurs depuis le début de la saison.

S’il ne conteste pas les 318 minutes de pénalités décernées à sa formation avant le match de jeudi contre les Remparts, le pilote rimouskois estime qu’elle écope régulièrement de punitions pour des gestes pourtant tolérés lorsqu’ils sont commis par ses adversaires. Beausoleil a d’ailleurs élaboré sa théorie auprès du directeur des officiels dans le circuit Courteau, Richard Trottier.

«On révise dorénavant toutes les punitions contre nous», explique le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic. «On a 10 désavantages numériques à notre dernier match à Rouyn-Noranda. Il y a deux pénalités pour avoir lancé des rondelles dans les estrades, mais sur les huit autres, on n’en mérite très certainement six. De l’autre côté, on n’en voit d’autres pénalités, des flagrantes. Je veux qu’on soit plus balancés dans la distribution des pénalités. La discussion (avec M. Trottier) a fait avancer les choses».

Un club bâti pour l’Ontario et l’Ouest

En contrepartie, Serge Beausoleil sait très bien qu’il ne pourra continuer d’accumuler les minutes de pénalités sans voir son équipe en payer le prix. Actuellement, ses quatuors défensifs limitent les dégâts, mais cette situation ne perdurera pas éternellement.

«Quand je parle avec des coachs et des directeurs-gérants, ils trouvent qu’on a une équipe bien balancée contre qui il est difficile de jouer. Notre équipe est bâtie pour jouer contre des clubs robustes, à la manière de ceux de l’Ontario ou de l’Ouest. Je ne pense pas qu’on devrait être affecté par cela».