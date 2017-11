Incident Owens-Zayn : Patric Laprade rectifie le tir

Les lutteurs québécois Kevin Owens et Sami Zayn ont été renvoyés à la maison par la World Wrestling Entertainment (WWE) au terme de l’émission «SmackDown Live» présentée mardi soir à Manchester, en Angleterre.

Selon le magazine Sports Illustrated, qui a obtenu la confirmation de cette information par le biais de plusieurs sources internes, les deux hommes ont été sanctionnés relativement à leur travail devant les caméras. Les dirigeants de la fédération leur reprocheraient un comportement trop égoïste et ont choisi de les tenir à l’écart d’ici la fin de la tournée européenne de l’organisation.

Owens et Zayn ne figurent pas dans la carte du prochain événement majeur, Survivor Series, qui se tiendra le 19 novembre à Houston.

De plus, la décision aurait été entérinée par le propriétaire de la WWE, Vince McMahon.

Pas un scénario de lutte

L’expert de lutte de TVA Sports Patric Laprade a tenu à rectifier le tir, jeudi.

«Premièrement, il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’un scénario de lutte. C’est une vraie nouvelle. Lors de l’enregistrement de "SmackDown Live", Sami Zayn affrontait Kofi Kingston, match remporté par ce dernier. Par la suite, il y a eu un malentendu entre les personnes impliquées sur ce qui devait arriver après le combat. Cependant, d’autres personnes dans la compagnie croient que ce n’était pas un malentendu et que Zayn et Owens n’ont pensé qu’à eux, justifiant ainsi leur retour à la maison.

«Tout le reste de ce que vous avez pu entendre ou lire sur les réseaux sociaux ou sur certains sites spécialisés n’est que pure fabrication. Certains disent qu’Owens est devenu furieux dans l’autobus sur le chemin du retour après "SmackDown Live", ce qui n’est absolument pas le cas étant donné qu’il n’était pas dans l’autobus. Quand Zayn et lui sont partis de l’aréna, ils sont allés directement à l’hôtel.

«D’autres justifient leur retour à la maison en disant qu’ils sont difficiles à travailler en coulisses, ce qui est aussi faux et très subjectif dans ce domaine. J’ai même lu qu’il devait y avoir un lien entre le départ de Jimmy Jacobs et l’absence prolongée de Neville, deux amis connus du duo, et la situation de mardi, ce qui n’est absolument pas le cas.



«Finalement, en ce qui concerne l’événement spécial "Survivor Series" présenté le 19 novembre prochain, certains essayent de faire un lien entre le fait que Zayn et Owens n’aient pas de combats sur la carte et cette situation. Pourtant, il n’y a aucun lien à faire entre les deux. Aucun match n’aurait été annoncé mardi dernier même si tout s’était bien déroulé, il reste encore une émission de "SmackDown Live" avant l’événement et ça fait longtemps que les amateurs savent qu’un lutteur n’a pas besoin d’avoir un combat annoncé pour être présent à un événement.