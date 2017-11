Ike Opara meilleur défenseur de la MLS en 2017

Le porte-couleurs du Sporting de Kansas City Ike Opara a été choisi le défenseur par excellence de l’année dans la Major League Soccer, jeudi.

L’athlète de 28 ans a contribué aux succès de la formation du Missouri qui a concédé le plus petit total de buts en 2017, soit 29. Avec Opara en uniforme, le Sporting a présenté un dossier de 12-6-12, allouant en moyenne 0,77 but par rencontre.

L’Américain a établi des sommets personnels avec 30 départs et 2700 minutes jouées. Il a également inscrit trois filets en saison, en plus d’aider Kansas City à mettre la main sur la coupe Lamar Hunt. L’ancien des Earthquakes de San Jose a décoché 17 tirs, dont cinq cadrés, et écopé de trois cartons jaunes.

En carrière dans le circuit Garber, Opara a pris part à 117 joutes du calendrier régulier et a touché la cible 12 fois.