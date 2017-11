Gabriel Landeskog heureux de jouer à la maison

Originaire de Stockholm, le capitaine de l’Avalanche du Colorado, Gabriel Landeskog, savoure grandement cette escale dans sa ville natale, parfois un peu trop au goût de ses coéquipiers.

«Sur la route en provenance de l’aéroport, j’informais les gars sur chaque maison et chaque édifice sur notre chemin, a lui-même raconté Landeskog, visiblement amusé, sur le site web de la Ligue nationale de hockey [LNH]. À un certain moment, tout le monde m’a crié de me la fermer et de les laisser profiter par eux-mêmes de ce voyage en autobus.»

Landeskog est simplement heureux de pouvoir montrer à ses coéquipiers d’où il vient, en marge de ces deux matchs prévus à l’aréna Ericsson Globe, vendredi et samedi, face aux Sénateurs d’Ottawa.

«Quand tu rentres à la maison, c’est un bon sentiment à chaque fois, a repris le joueur d'avant. C’est juste un peu différent cette fois en ayant avec moi mes coéquipiers avec lesquels je passe toute l’année, mais c’est absolument plaisant.»

Dans la journée de mercredi, les joueurs de l’Avalanche ont profité d’une journée complète de congé à Stockholm. Plusieurs en ont profité pour déambuler dans la ville.

Les athlètes ont également pu se reposer un peu et d’adapter au décalage horaire.

À l'entraînement

C’est bien beau voyager, mais il faut aussi prêt pour disputer ces deux matchs en autant de jours en sol suédois.

Les joueurs de l’Avalanche ont ainsi repris l’entraînement, jeudi matin.

Ces deux rencontres en Suède s’inscrivent dans le cadre de l’initiative «NHL Global Series». C’est la première fois depuis 2011 que la LNH débarque en Europe pour présenter des matchs de la saison régulière.

Parmi les joueurs de l’Avalanche, le défenseur Erik Johnson avait déjà effectué un tel périple à Stockholm, en 2009, lorsqu’il défendait les couleurs des Blues de St. Louis.