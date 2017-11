Félix Auger-Aliassime perd une longue bataille

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a subi une défaite de 6-7 (11), 6-4 et 6-3 aux mains de Lukas Lacko, jeudi, dans un match de deuxième tour du tournoi Challenger de Bratislava, en Slovaquie.

Huitième tête de série de la compétition, le favori local a eu besoin de 2 h 24 min pour venir à bout du représentant de la Belle Province.

Détenteur du 154e rang mondial, Auger-Aliassime a dominé 16-6 au chapitre des as et n’a pas commis une seule double faute. Il a conservé un pourcentage d’efficacité de 66 % sur ses premiers services et a réalisé un bris en sept occasions. Son rival, classé 126e au sein de l’ATP, a réussi le bris trois fois en six tentatives.

Lacko a mis la main sur 115 points, contre 99 pour le Montréalais.