Brad Friedel dirigera le Revolution

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a embauché Brad Friedel à titre d’entraîneur-chef, jeudi.

L’homme de 46 ans est ainsi le septième pilote de l’histoire de cette concession de la Major League Soccer, qui avait précédemment misé sur Jay Heaps de 2011 à 2017. En septembre, celui-ci a été congédié et Tom Soehn a assumé l’intérim pour le reste de la campagne.

Cette annonce survient au lendemain de la nomination du Français Rémi Garde à la barre de l'Impact de Montréal.

Dans le cas de Friedel, il possède 25 ans d’expérience dans le soccer professionnel, lui qui dirigeait la formation américaine des moins de 19 ans depuis janvier 2016. Il a notamment aidé les États-Unis à remporter le Championnat U20 de la CONCACAF en agissant comme adjoint à l’instructeur-chef Tab Ramos.

Également, le nouvel entraîneur des «Revs» a passé neuf ans chez le Crew de Columbus, de 2005 à 2013, en tant qu’assistant avant de travailler avec l’équipe de soccer masculin de l’Université West Virginia.

«Moi et les membres de mon personnel sommes honorés d’être nommés par le Revolution, a commenté Friedel dans un communiqué. Je peux garantir que nous donnerons notre 100% à l’organisation et à ses partisans pour relever les prochains défis.»

«Brad a été un leader tout au long de sa carrière et il est l’un des joueurs ayant connu le plus de succès au pays, dans plusieurs ligues et continents, ont ajouté Robert et Jonathan Kraft, les grands patrons de l’équipe. Nous croyons que son vécu et son engagement vis-à-vis la réussite lui permettront d’avoir des bons résultats dans la Major League Soccer.»

Lapper et Neveleff adjoints

Par ailleurs, la Nouvelle-Angleterre a annoncé l’arrivée de Mike Lapper et de Marcelo Neveleff qui occuperont des postes d’adjoint. De leur côté, Soehn, Carlos Llamosa et Aidan Byrne ne seront pas de retour en 2018.

Le Revolution a pris le septième rang de l’Association de l’Est en 2017 avec une fiche de 13-15-6 et un total de 45 points, ratant ainsi les séries éliminatoires.