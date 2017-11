Bon départ pour les patineurs canadiens à Shanghai

Les patineuses de vitesse canadiennes ont décroché six places en vue des finales de la Coupe du monde sur courte piste de Shanghai, jeudi, lors de la première journée des qualifications.

Les Québécoises Marianne St-Gelais et Valérie Maltais, ainsi que la Britanno-Colombienne Jamie Macdonald ont obtenu leur place en demi-finales du 1500 mètres.

Par ailleurs, Macdonald et les Québécoises Kasandra Bradette et Kim Boutin se sont qualifiées pour les quarts de finale du 500 m. Les rondes finales de ces deux épreuves se dérouleront samedi.

«La première course d'une étape de la Coupe du monde, c'est toujours un peu plus stressant. Alors, j'y suis allée avec une approche qui était assurée de fonctionner, c'est-à-dire rester devant le peloton le plus possible, éviter les situations corsées s'il y en a», a commenté St-Gelais par voie de communiqué.

Du côté masculin, Samuel Girard et Charles Hamelin ont assuré leur place pour les quarts de finale du 500 m.

Au 1500 m, Girard et Hamelin ont toutefois été éliminés en qualifications. Charles Cournoyer sera donc le seul Canadien dans les demi-finales du 1500 m. Cournoyer ne s’est pas qualifié pour les rondes finales du 500 m.

Les qualifications au 1000 m et aux relais seront disputées vendredi.