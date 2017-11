Aucun complexe pour Danny Maciocia

L’entraîneur-chef des Carabins Danny Maciocia ne souffre d’aucun complexe face au Rouge et Or de l’Université Laval en vue de la finale provinciale, prévue samedi après-midi, à Québec.

«C’est sûr qu’on pense qu’on peut descendre à Québec et être en mesure d’aller chercher la victoire. Est-ce que ce sera facile? Non. Est-ce que c’est faisable? J’espère que oui. J’y crois fortement», a indiqué Maciocia, lors d’un point de presse tenu jeudi à l’Université de Montréal.

Le fait demeure: le Rouge et Or pointe au sommet du classement des forces en présence dans le football universitaire canadien tandis que les Carabins occupent le troisième rang, derrière les Mustangs de l’Université Western.

«C’était qui l’équipe la mieux classée au pays, l’an passé, avant la Coupe Dunsmore? C’était nous et on connaît le résultat aussi», a souligné Maciocia, faisant référence au revers crève-cœur de 20-17 des Carabins subie face au Rouge et Or, en novembre 2016, lors de finale provinciale.

Selon Maciocia, la défaite en saison régulière de 22-0 des Carabins, le 21 octobre dernier à Québec, est venue fausser la donne.

«On a lancé six interceptions dans ce match-là et on a perdu 22-0, a rappelé l’entraîneur-chef des Carabins. Ça m’inspire quand même un petit peu car je ne pense pas qu’on va lancer six interceptions ce samedi à Québec.»

L’avantage du terrain?

S’il est vrai que de jouer ce match important en territoire ennemi représente un certain défi, Maciocia vient par ailleurs ajouter un bémol.

«On parle souvent de l’avantage du terrain, mais je ne pense pas que ç’a été le cas dans les trois dernières années», a-t-il mentionné.

Effectivement, la victoire du Rouge et Or avait été engrangée au CEPSUM lors de la finale de 2016. Les Carabins avaient par ailleurs triomphé sur le terrain de l’Université Laval, en 2014 et 2015.

«C’est toujours une question de 10 à 12 jeux qui vont faire une différence», a soutenu Maciocia, qui estime que les batailles sur la ligne de mêlée auront encore un grand rôle à jouer dans l’issue de cette fameuse rencontre.

«On parle de deux des meilleures équipes au pays qui vont s’affronter et je pense que tout le monde a hâte», a finalement résumé l’entraîneur-chef des Carabins.

- Au-delà du match tant attendu, le receveur de passes des Carabins Louis-Mathieu Normandin s’est vu attribuer, jeudi, la mention d’honneur de la gouverneure générale pour l’excellence sportive et académique, devenant l’un des huit étudiants-athlètes au pays à former le Top 8 académique U SPORTS pour la saison 2016-2017. La joueuse de rugby Fabiola Forteza, qui fréquente l’Université Laval, a aussi été honorée.