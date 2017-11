Aaron Judge et Gary Sanchez remportent leur premier Bâton d’argent

Le voltigeur Aaron Judge et le receveur Gary Sanchez des Yankees de New York ont chacun mis la main sur leur premier Bâton d’argent dans la Ligue américaine, jeudi soir.

À sa saison recrue, Judge termine donc la campagne avec un Bâton d’argent en plus d’une nomination pour le joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine.

Le géant de 6 pi 7 po a conclu la saison 2017 avec une récolte de 52 longues balles et 114 points produits en plus d’une moyenne au bâton de ,284.

Deux porte-couleurs des Astros de Houston sont par ailleurs à l’honneur, soit le joueur de deuxième but Jose Altuve et le voltigeur George Springer. C’est le cas également pour le joueur de troisième but des Indians de Cleveland Jose Ramirez et son coéquipier au poste d’arrêt-court, Francisco Lindor.

Le joueur de premier but Eric Hosmer, des Royals de Kansas City, le voltigeur Justin Upton, des Angels de Los Angeles, et le frappeur désigné Nelson Cruz, des Mariners de Seattle, complètent la sélection dans la Ligue américaine

Du côté de la Ligue nationale, le receveur Buster Posey, des Giants de San Francisco, s’est mérité un quatrième Bâton d’argent.

Le joueur d’arrêt-court Corey Seager, des Dodgers de Los Angeles, a quant à lui mis la main sur un deuxième titre en autant de saisons dans les Ligues majeures.

À sa 12e saison dans le circuit, l’artilleur Adam Wainwright, des Cardinals de St. Louis, a décroché un premier Bâton d’argent en carrière.

Les coéquipiers chez les Rockies du Colorado, Nolan Arenado et Charlie Blackmon ont également reçu le titre, à la position de troisième but et de voltigeur respectivement.

Les voltigeurs des Marlies de Miami Giancarlo Stanton et Marcell Ozuna ont aussi obtenu le trophée.

Le joueur de premier but Paul Goldschmidt, des Diamondbacks de l’Arizona, et le joueur de deuxième but Daniel Murphy, des Nationals de Washington, complètent le palmarès.