T.Y. Hilton au tableau d’honneur

Le receveur de passes des Colts d’Indianapolis T.Y. Hilton a été nommé le joueur offensif par excellence de la dernière semaine dans l’Association américaine de la NFL, mercredi.

Hilton a largement contribué à la victoire de 20-14 des siens aux dépens des Texans de Houston, dimanche, totalisant 175 verges et deux touchés en cinq réceptions. Il a obtenu plus de la moitié des gains aériens de son club, puisque le quart-arrière Jacoby Brissett a complété la partie avec 308 verges à son actif.

Dans la Nationale, le titre a été décerné au pivot des Rams de Los Angeles Jared Goff, qui a rejoint ses receveurs quatre fois dans la zone payante. Il a réussi 14 de ses 22 passes pour 311 verges dans un triomphe facile de 51-17 face aux Giants de New York.

Du côté défensif, les secondeurs Karlos Dansby (Nationale) et Jordan Jenkins (Américaine), respectivement des Cardinals de l’Arizona et des Jets de New York, ont été choisis. Le premier a réalisé une interception contre les 49ers de San Francisco, aidant sa formation à gagner 20-10. Quant au second, il a effectué deux sacs et provoqué un échappé pour permettre aux Jets de disposer des Bills de Buffalo au compte de 34-21, jeudi.

Chez les unités spéciales, les honneurs hebdomadaires ont été accordés à Jaydon Mickens (Américaine), des Jaguars de Jacksonville, et Justin Hardee (Nationale), des Saints de La Nouvelle-Orléans. Mickens a retourné un dégagement sur une distance de 63 verges pour un majeur face aux Bengals de Cincinnati, alors que Hardee a bloqué un botté pour détaler dans la zone des buts contre les Buccaneers de Tampa Bay.