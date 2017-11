Rémi Garde nommé entraîneur-chef

L’Impact de Montréal a annoncé l’embauche du Français Rémi Garde à titre d’entraîneur-chef lors d’une conférence de presse tenue mercredi au Centre Nutrilait.

Garde a signé une entente de trois ans avec la formation montréalaise.

Le président de l’organisation, Joey Saputo, a ainsi tenu promesse, lui qui avait indiqué pendant son bilan de saison 2017 du 23 octobre vouloir dévoiler l’identité de son nouveau pilote d’ici quelques semaines.

Espérant dénicher un homme d’expérience «qui a dirigé dans un championnat de première division en Europe et qui a gagné des trophées», le grand patron de l’Impact croit avoir trouvé la perle rare.

Garde, 51 ans, a remporté la Coupe de France avec l’Olympique Lyonnais en 2011-2012, ainsi que le Trophée des Champions. D’ailleurs, il a présenté une fiche de 86-46-36 (toutes catégories confondues) durant son séjour avec cette formation, de 2011 à 2014.

L’ex-milieu de terrain défensif de l’équipe nationale française – il compte six matchs sur la scène internationale – a aussi été à la barre d’Aston Villa, en Premier League, de novembre 2015 à mars de l’année suivante. Cependant, il a connu beaucoup moins de succès en sol anglais, voyant ses hommes maintenir un dossier de 3-13-7 sous sa gouverne.

Comme joueur, il a porté l’uniforme lyonnais, ainsi que celui du RC Strasbourg et d’Arsenal, de 1984 à 1999.

Du travail à faire

Garde tentera de relancer le Bleu-Blanc-Noir, qui a été incapable de se qualifier pour la phase éliminatoire de la Major League Soccer. L’équipe a conservé une fiche de 11-17-6 bonne pour un total de 39 points et le neuvième échelon de l’Association de l’Est.

Après avoir vu l’Impact encaisser neuf défaites en 10 joutes pour conclure le calendrier régulier, Saputo a congédié l’entraîneur Mauro Biello et ses adjoints Jason Di Tullio et Wilfried Nancy, tout comme le responsable des gardiens, Jack Stern, et le préparateur physique Yannick Girard.

L’homme d’affaires avait profité de son point de presse pour admettre qu’il avait amorcé son processus de sélection d’instructeur-chef en juillet.

«Il faut voir ton entraîneur comme une extension de tes joueurs désignés. Un entraîneur expérimenté, tout comme un joueur désigné, peut faire une différence. On a investi dans les joueurs, maintenant, on réalise qu’on doit investir dans un entraîneur», avait-il déclaré en octobre.