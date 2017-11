Pourquoi je suis emballé par Rémi Garde

Publié aujourd'hui à 22h42

Mis à jouraujourd'hui à 22h51

Rémi Garde sera l’entraîneur de l’Impact de Montréal pour les trois prochaines saisons, et c’est une excellente nouvelle. Ne soyez pas cynique... Mon enthousiasme n’a absolument rien à voir avec le fait que nous sommes tous les deux nés à l’intérieur des mêmes frontières.

Simplement, je pense que le profil de Garde remplit parfaitement les besoins de l’Impact de Montréal, et que son travail peut permettre au club de passer un palier.

Lors du bilan de saison, Joey Saputo s’était montré déterminé à l’idée d’offrir un « entraîneur désigné » à son club. J’avoue m’être inquiété de l’issue de cette quête. Bien des présidents ont cédé à la tentation du nom ronflant comme solution à tout...

Or, Garde n’est pas un « nom » que l’on exhibe par fierté. Garde n’est pas un entraîneur de carrière, qui passe de ville en ville en surfant sur sa réputation. Garde, c’est un homme de club. C’est un entraîneur autant qu’un formateur.

Quelqu’un qui s’investit sur un projet.

Celui de l’Impact, avec toute la latitude que le président semble prêt à lui offrir pour donner « un nouveau départ » au Bleu-blanc-noir, a de quoi séduire même un entraîneur comme lui qui était courtisé en Europe.

En plein dans le projet

À l’Olympique Lyonnais (OL), qui n’est pas n’importe quel club, il a exercé les fonctions d’adjoint, de directeur du centre de formation et d’entraîneur-chef. Cette connaissance intrinsèque des arcanes d’un club de très haut niveau est en soi une acquisition.

Si vous ne jugez que par le palmarès, vous serez peut-être déçu de celui de Garde, qui a gagné « seulement » une Coupe de France et un Trophée des champions avec Lyon. Mais attention : vous ne pouvez pas occulter le contexte.

Là-bas, Garde a pris en main un club en pleine transition. Et c’est lui qui a amorcé un virage jeunesse, terminant malgré tout trois saisons consécutives dans le top 4 de la Ligue 1.

Avez-vous déjà entendu parler d’Alexandre Lacazette, de Corentin Tolisso, de Samuel Umtiti ? Aujourd’hui, ils font les beaux jours d’Arsenal, du Bayern Munich et du FC Barcelone, des ténors du foot mondial qui ont dû casser leur tirelire pour se les offrir. Et c’est à Rémi Garde que ces joueurs doivent leur éclosion. Il a su leur donner le temps d’appréhender les exigences du haut niveau.

Garde a ainsi su tirer le meilleur d’un effectif limité en nombre et en expérience, obtenant des bons résultats et même des titres dans un contexte d’investissement modéré. De bien des manières, cela correspond parfaitement au projet de l’Impact de Montréal.

Saputo a plusieurs fois évoqué les moindres capacités économiques du Bleu-blanc-noir en comparaison aux superpuissances de la MLS, dont le voisin torontois. À mon humble avis, l’Impact vient de se doter du profil d’entraîneur idéal pour maximiser les résultats d’un club avec cette réalité économique.

Une vision positive du jeu

L’Impact dispose déjà de grands joueurs en Laurent Ciman et Blerim Dzemaili. Et il a montré qu’il savait investir en faisant de Ignacio Piatti l’un des cinq joueurs les mieux payés de la MLS. Pour les entourer, on peut compter sur Garde pour activer ses propres réseaux, mais aussi pour donner un rôle accru aux jeunes. C’est ce qu’il s’est passé à Lyon. Et c’est probablement, à l’heure actuelle, la voie du succès – et de la rentabilité – pour Saputo.

Est-ce que Ballou Tabla sera de ceux-là ? Grande question. Une excellente source me disait avant la fin de saison que le jeune joueur avait 80% de chances de partir. Le profil de formateur de Garde, de même que son historique, ont sûrement fait baisser le pourcentage. Ballou se voit ici donner l’opportunité d’apprendre auprès d’un entraîneur réputé et de réaliser une saison pleine avant peut-être de céder aux sirènes des clubs européens.

Une chose est sûre : si les déclarations de Saputo lors du bilan de saison ont pu faire frémir les membres de l’Académie de l’Impact, la décision d’embaucher Garde a dû les soulager... et les emballer. Le club semble sauter à pieds joints dans la voie de la synergie entre son centre de formation et l’équipe première. Une seule mentalité, une seule identité.

Justement, quelle est l’identité de jeu de Garde ? Il prône un jeu offensif, basé sur la possession; on ressort le ballon proprement et on y va d’attaques placées. Comme disait Arsène Wenger, avec qui il partage les mêmes conceptions et la même vision de la gestion d’un groupe, Garde a « une vision positive du jeu ». Bref, rien pour déplaire aux partisans.