Peter Forsberg et Daniel Alfredsson commentent l’échange de Matt Duchene

De passage à Stockholm, à l’occasion des deux rencontres opposant les Sénateurs d’Ottawa à l’Avalanche du Colorado, les anciennes vedettes de la Ligue nationale Peter Forsberg et Daniel Alfredsson ont applaudi la récente transaction survenue entre les deux clubs.

L'échange qui a envoyé Matt Duchene aux Sénateurs a d'ailleurs été effectuée environ un mois après la sortie publique de Forsberg.

«Mettez-le dans les estrades, avait alors affirmé Forsberg, lors d’un reportage suédois qui diffusait la rencontre entre l’Avalanche et les Devils du New Jersey. C’est difficile de jouer avec un joueur comme ça, malgré tout son talent. Si je jouais avec un joueur qui ne veut pas être dans l’équipe, je n'aimerais pas. Ce n’est pas comme s’il allait se lancer sur la glace pour bloquer un tir avec sa tête.»

«Je ne sais pas si ma déclaration a eu une influence sur la transaction, a maintenant souligné le membre du Temple de la Renommée, dans des propos recueillis sur le site web officiel de la LNH. Je suis content que tout soit maintenant réglé.»

Tout le monde est heureux

Les deux Suédois sont d’avis que chaque équipe a gagné un petit quelque chose dans cette transaction.

«Je trouve que c’est un bon échange pour l’Avalanche, a exprimé Forsberg. La formation est en pleine reconstruction et pourra désormais compter sur de nouveaux jeunes talents. Du côté des Sénateurs, ils sont l’une des équipes aspirantes à la Coupe Stanley et c’est exactement ce que Duchene souhaitait. Je suis heureux pour lui qu’il puisse repartir à zéro et recommencer à se concentrer sur le hockey.»

«J’ai fait quelques recherches au sujet de Duchene il y a un an, a pour sa part confirmé Alfredsson. J’ai parlé à plusieurs de mes amis qui ont joué avec lui en Suède durant le lock-out de la LNH. Mes sources m’ont confirmé que c’est un gars qui prend le hockey vraiment à cœur. Il travaille très fort et veut toujours s’améliorer. J’espère que cette transaction fonctionnera pour les trois équipes.»

Karlsson de retour en terre natale

Le capitaine des Sénateurs Erik Karlsson retrouvera plusieurs membres de sa famille lors du séjour en Suède.

«Je crois qu’il s’agit d’une belle opportunité pour les amateurs de venir découvrir le niveau de jeu de la LNH, a affirmé le défenseur. Peu de Suédois ont le temps ou l’argent nécessaire pour venir en Amérique du Nord pour assister à une partie. Je crois que ça va augmenter la popularité de la Ligue et que ça va faire rêver plusieurs enfants qui seront présents pour l’un des matchs.»

Les rencontres entre les Sénateurs et l'Avalanche sont prévues vendredi et samedi.