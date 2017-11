«NextGen» : laboratoire en direct

Publié aujourd'hui à 16h27

Mis à jouraujourd'hui à 16h33

J’avais bien hâte de regarder les premiers matchs de ce championnat de fin de saison réservé aux meilleurs joueurs de tennis de 21 ans et moins. Ce nouveau tournoi, présenté à Milan, nommé «NextGen», est dédié à la prochaine génération de l’ATP.

Mais l’organisme qui régit le tennis masculin n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. Hormis le fait d’offrir un spectacle avec sa spectaculaire relève, il a décidé de se servir de l’événement comme laboratoire d’essai pour expérimenter de nouveaux règlements.

Comme bien d’autres sports, le tennis reçoit sa part de critiques quant à la durée des matchs et plusieurs éminences grises se sont penchées là-dessus pour trouver des solutions.

Certaines de ces solutions tombent sous le sens. Mais quelques autres ne feront peut-être pas l’unanimité. Cela dit, après deux jours de visionnement, j’avoue que j’ai été charmé à quelques occasions par les idées mises de l’avant dans ce format.

Voici donc mes observations après la première journée de compétitions ou, devrais-je préciser, d’essais en laboratoire...

1) 5 minutes d’échauffement

Ce n’est pas la fin du monde, mais pour ces machines de tennis, réglées sur les bases d’automatismes développés depuis leur jeune âge, cette période d’échauffement écourtée de moitié, peut les déranger quant à l’atteinte d’un état d’efficacité maximale. Mais comme la règle est là pour les deux opposants, disons que le désavantage s’annule par lui-même. Seul le spectacle en début de match risque d’en souffrir.

2) Un terrain sans couloirs

Ce n’est pas une première car, dans le passé, des tournois avaient expérimenté ces terrains dénués de couloirs. Forcément, c’est une adaptation visuelle pour les joueurs comme pour les spectateurs et téléspectateurs. Le terrain apparaît plus petit, même si sa surface de jeu est strictement identique aux terrains habituels.

Assez pour déstabiliser les joueurs? Il faudra entendre leurs commentaires avant de conclure. Pour moi, ils se sont adaptés facilement.

3) Décompte au service

Voilà bien l’amélioration la plus logique et la plus attendue de toutes : le «décompte au service», ce que les amateurs de basketball connaissent sous le terme anglais «shot clock». Ici, il s’agit de ne laisser s’écouler que 25 secondes entre la fin du point et le lancer de balle du service suivant. Voilà qui permettra de retrancher quelques minutes lors de longs matchs impliquant les Rafael Nadal, Milos Raonic et autres qui prennent une éternité entre la fin d’un échange et le service qui s’ensuit.

Si la plupart des joueurs s’en sont tiré sans ambages, ce n’était pas le cas du joueur invité, l’Italien Gianluigi Quinzi, qui a été sanctionné avec un avertissement assez tôt dans son match. Pour ce qui est de Borna Coric, il n’a pas trop apprécié cette innovation, même s’il conçoit qu’elle peut être bonne pour accélérer le jeu. «Je me sentais stressé, de dire Coric, car je craignais de recevoir un avertissement. Tellement qu’à un moment, mon entraîneur m’a dit qu’il me restait 15 secondes lorsque j’exécutais ma motion.»

Crédit photo : AFP

4) Absence de juges de lignes.

Voilà bien un changement majeur, alors qu’on a éliminé les juges de lignes pour s’en remettre entièrement au système électronique «Hawk-Eye». Le dispositif rend la décision sur chaque balle et fait entendre un «OUT» sonore, électronique, sans qu’on ne montre la séquence à l’écran. Seules les décisions controversées, soulevant le doute d’un athlète, entraînent l’arbitre de chaise à demander une reprise visuelle et à rendre la décision.

C’est une autre mesure qui pourra raccourcir les matchs lorsqu’on sait que jusqu’à six récriminations par manche pouvaient survenir, avec les secondes additionnelles que vous devinez.

D’accord ou pas? Vous pourrez lire mes états d’âme sur le « Hawk-Eye » et la possibilité de sa disparition, dans mon récent texte du 4 novembre dernier.

5) Manches courtes, sans «Avantage»

Au lieu des manches de 6 jeux, avec bris d’égalité à 6-6, on dispute ici des manches de 4 jeux, SANS AVANTAGES, avec bris d’égalité à 3-3.

Avec des manches au meilleur de quatre jeux, sans avantage, c’est avec une certaine surprise que l’on a entendu, au bout de 20 minutes: «Balle de manche, Karen Kachanov» alors que le score était de 3-1 pour Khachanov, et un pointage de 40-40. On peut alors comprendre à quel point ce nouveau format pourra réellement accélérer le déroulement d’un match.

Cela nous a donné le match le plus court, en trois manches, à 1 hre 16 min. Et le plus long, en quatre manches, à 1hre 48 min.

Cible atteinte.

Crédit photo : AFP

6) Pas de «Let»

C’est probablement le changement le plus fondamental et draconien de toutes ces innovations tentées au cours du week-end.

Si la balle de service touche la bande du filet, l’arbitre ne décrètera pas de «Let». Le jeu doit continuer. Pas simple.

Car, dès le premier match de sa vie, un joueur de tennis interrompt son mouvement et, surtout, sa disposition mentale de jeu. Aussi bien dire qu’il arrête tout. C’est dans son ADN. Avec ce nouveau règlement visant lui aussi à accélérer le déroulement des matchs, il est clair que les joueurs peuvent être déconcentrés. Et pas seulement eux... les arbitres aussi, car le même réflexe fait partie de leur vécu.

En entrevue avant le début du tournoi, le président de l’ATP convenait de la difficulté pour des joueurs, de continuer à jouer lorsqu’un service touchait la bande du filet. Il ajoutait que ça donnerait des situations cocasses. Peut-être les joueurs souriront-ils la première fois... mais lorsque le dénouement du match sera à l’enjeu, je crois qu’ils ne riront plus du tout.

Mais, objecterez-vous, des «Let», il n’y en a pas beaucoup dans une rencontre. Et vous avez raison.

Lors du match perdu par Denis Shapovalov face à Hyeon Chung, un parfait exemple s’est produit au 23e jeu quand le service du Sud-Coréen a touché la bande du filet pour retomber tout juste un pied de l’autre côté. Shapovalov a été particulièrement vif pour se précipiter vers la balle et la retourner du côté de son adversaire, amorçant un des échanges les plus spectaculaires de ce duel.

Dans le match initial du tournoi, la première situation est survenue lors du 15e jeu. Et elle a provoqué quelques sourires. Particulièrement de l’arbitre de chaise, Carlos Bernardes, qui fut celui qui a appelé le «Let» alors qu’il ne devait pas le faire. Pour en rire après-coup.

C’est vous dire à quel point certains réflexes sont ancrés.

7) Interventions des entraîneurs

Comme c’est le cas chez les dames, les joueurs peuvent consulter leur entraîneur une fois par manche. Cela dit, comme c’est le cas chez les dames, les joueurs n’y font pas appel automatiquement.

Lors du premier jour, sept joueurs sur huit y ont fait appel alors que la communication s’établissait par le biais d’un système de casque d’écoute muni d’un microphone. C’était le cas, notamment, de Denis Shapovalov qui s’est fait renseigner par son entraîneur Martin Laurendeau quant à certaines données statistiques en début de match contre Chung.

Crédit photo : AFP

Et ça lui a plu. «C’est cool. Je me suis souvent demandé pourquoi on ne pouvait avoir accès aux stats pendant un match. C’est une bonne chose d’être informé à propos du pourcentage de services, des fautes directes ou des coups gagnants», de mentionner Shapovalov en entrevue à l’ATP après la rencontre.

8) Autres notes

Le programme de la première journée a débuté avec une demi-heure de retard sur l’horaire prévu, ce qui n’est pas idéal pour lancer un nouvel événement. Et le tout, devant des gradins quasi déserts. Pas une bonne image à envoyer au reste de la planète.

Contrairement à tous les autres événements de tennis sur Terre, on y permet déplacement des spectateurs pendant le jeu, un aspect qui dérange certainement les athlètes. Sans oublier quelques ratés quant à la diffusion de certaines reprises sur l’écran géant derrière le court. Pas évident pour un joueur de se concentrer sur la balle lorsqu’il revoit une séquence au ralenti... de lui-même... dans son champ de vision.

Bon ou mauvais?

La NBA avait eu l’idée, il y a aussi longtemps que 1994, de consacrer une portion de son week-end des étoiles à ces futures stars de leur sport. De jeunes talents que nous n’aurions pu admirer puisqu’ils ne pouvaient atteindre le statut de vedettes avant quelques saisons.

L’ATP vient de créer la chose et on peut croire que ce serait une démarche à imiter par la WTA, éventuellement.

Il faudra voir lesquelles des innovations obtiendront éventuellement le feu vert dans les compétitions régulières du tennis professionnel.

Nous verrons ce que nos «jeunes» chercheurs auront réussi à prouver lors des tests en laboratoire, durant cette semaine à Milan.

Car, finalement, c’est le lot de tout scientifique cherchant de nouveaux remèdes ou de nouvelles avancées. Ses tests demeurent régis par le principe de «l’essai-erreur»...