Mondial 2018 : suspense et derniers billets pour la Russie

Il reste 9 billets en jeu pour le Mondial-2018, à distribuer en Afrique ou via des barrages européens ou intercontinentaux : l'Italie de Gianluigi Buffon, l'Australie de Tim Cahill ou encore le Maroc d'Hervé Renard vont-ils y arriver? Enjeux par confédération.

Europe : l'Italie et la Croatie en danger

Gianluigi Buffon ou Luka Modric vont-ils gonfler la liste des prestigieux noms absents du Mondial-2018 ? C'est la crainte de l'Italie et de la Croatie, deux poids lourds du soccer européen obligés de se défaire d'un barrage aller-retour compliqué pour espérer voir la Russie.

La Croatie a été relativement épargnée en tirant la Grèce de Kostas Mitroglou. Même si Modric prévient : «Nous avons confiance mais aussi à faire avec un rival sérieux.»

L'Italie a elle hérité d'un adversaire rugueux avec la Suède. Même sans Zlatan Ibrahimovic, qui a pris sa retraite internationale à l'été 2016, les Suédois ont montré qu'il fallait compter sur eux, à l'image de leur victoire face à la France en poule.

Dans les autres rencontres, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord vont tenter de créer la surprise respectivement face au Danemark et la Suisse. Qui aura les quatre billets?

Afrique : finale Côte d'Ivoire-Maroc

Il reste encore trois billets à distribuer dans la zone Afrique, le Nigeria et l'Egypte étant déjà qualifiés.

La Tunisie est toute proche de rejoindre également la Russie. Leaders du groupe A avec trois points d'avance sur la RD Congo, les Aigles de Carthage n'ont besoin que d'un match nul face au voisin libyen. Une défaite peut même suffire si les «Léopards» de la RDC échouaient à battre la Guinée.

Le suspense est beaucoup plus important dans le groupe C, où la Côte d'Ivoire et le Maroc vont s'affronter dans une finale.

Les «Lions de l'Atlas» d'Hervé Renard, en ballottage favorable grâce à leur point d'avance sur les «Eléphants», peuvent se contenter du nul pour aller en Russie. Les coéquipiers de Serge Aurier, qui ont disputé les trois dernières Coupe du monde, sont eux dans l'obligation de gagner.

Le Sénégal, 1er du groupe D avec encore un match en retard à jouer, peut se qualifier dès le premier de ses deux matches contre l'Afrique du Sud vendredi, en cas de victoire. Mais si jamais les «Bafana Bafana» l'emportent à domicile, tout est relancé à l'ultime journée avec quatre équipes en position de se qualifier...

Barrages intercontinentaux : Australie et Pérou favoris

Après être venue très difficilement à bout des valeureux Syriens au tour précédent, l'Australie doit maintenant faire face au Honduras, et son stade de San Pedro Sula, ancien cadre de règlements de compte de gangs, dans une ville réputée comme une des plus violentes d'Amérique latine...

Les «Socceroos» et leur légendaire capitaine Tim Cahill, encore décisif à 37 ans à l'image de son doublé contre la Syrie, restent les favoris de cette double confrontation. D'autant plus que le match retour se déroule à domicile, mercredi à Sydney.

Dans l'autre barrage intercontinental, la Nouvelle-Zélande va se mesurer au Pérou, 5e de la zone Amérique du sud où figurait une opposition plus relevée, notamment le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine et la Colombie. A qui les deux tickets?