Mikhail Sergachev s’attire des éloges

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Mikhail Sergachev impressionne ses nouveaux coéquipiers du Lightning de Tampa Bay qui n’hésitent pas à lui lancer des fleurs.

«Lorsqu’il a la rondelle, il faut attendre, car quelque chose va arriver, a dit l’excellent attaquant Nikita Kucherov au quotidien Tampa Bay Times, mardi. Il est ce genre de joueur.»

Sergachev a fait tourner des têtes samedi dernier en servant une passe diagonale parfaite à Kucherov qui en a profité pour battre Sergei Bobrovsky des Blue Jackets de Columbus.

«C’est comme Erik Karlsson», a souligné Alex Killorn, au sujet de ce jeu durant lequel Sergachev n’a pas regardé l’ailier avant de lui remettre le disque. Victor Hedman fait souvent ce genre de passe», a-t-il ajouté.

L’entraîneur-chef du Lightning a vanté la confiance de son arrière de 19 ans.

«Il peut voir ce genre de jeu. Peu de joueurs en sont capables», a noté Jon Cooper, toujours au «Tampa Bay Times».

«Il est assez audacieux pour réussir ce genre de jeu», a-t-il précisé.

L’ancien défenseur du Canadien et analyste au réseau FOX Sports Brian Engblom a aussi vanté le sang-froid du jeune Russe.

«Il n’est pas perturbé. On se dit : "êtes-vous certain qu’il n’a juste que 19 ans?"», a-t-il dit.

Avec ses quatre buts et 12 points en seulement 15 rencontres cette saison, Sergachev démontre son talent offensif. Il n’est qu’à trois points des défenseurs qui en ont le plus dans la Ligue nationale de hockey et il domine chez les arrières de première année, à égalité avec Will Butcher des Devils du New Jersey.

Joueur de centre

Le Russe a expliqué qu’il a développé ses habiletés offensives en jouant une vingtaine de parties dans son pays natal lorsqu’il avait 12 ou 13 ans. Il manquait à l'époque d’attaquants dans son équipe et Sergachev a alors décidé de tenter sa chance à l’avant.

«J’ai pris de la confiance offensivement. J’ai compté beaucoup de buts, j’avais un bon tir», a-t-il mentionné au journal de Tampa.

Jusque là, il n’osait pas s’aventurer à l’attaque.

«On n’allait pas profondément dans la zone adverse, parce que personne ne venait prendre votre place à l’arrière», a dit le défenseur en parlant du jeu en Russie.

Lors de sa dernière année dans son pays, Sergachev a expliqué que tous les joueurs étaient appelés à contribuer offensivement et il a ensuite transposé cette approche lors de sa première année junior au Canada. Il a ainsi récolté 17 buts et 57 points en 67 parties avec Windsor en 2015-2016, ce qui lui a valu d’être repêché par le Canadien.

Il a cependant été échangé contre Jonathan Drouin en juin dernier.