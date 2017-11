Michael McCarron doit être «vif d'esprit»

L'attaquant de l'organisation des Canadiens de Montréal Michael McCarron a été rétrogradé au Rocket de Laval dans la Ligue américaine, mardi, après la victoire du Tricolore face aux Golden Knights de Vegas. Et cette rétrogradation ne tient pas des fruits du hasard.

«Il ne se passe rien avec lui actuellement, a souligné Dany Dubé lors de l'émission #LavoieDubé sur les ondes de TVA Sports, mercredi. Une des raisons pour laquelle il ne se passe rien est que son processus de décision en possession de la rondelle n'est pas relié à son jeu de pied.

«Pour la Ligue nationale, il est lent. Alors il doit être vif d'esprit. Quand tu es lent avec tes pieds, ta tête doit aller plus vite. Ce que ça veut dire, c'est prendre de l'information avant d'avoir la rondelle, savoir où sont placés les joueurs, être plus communicatif, être éveillé. Il ne l'est pas.»

McCarron avait disputé six matchs cette saison avec le Rocket. Il avait amassé quatre points, dont deux buts.

En huit rencontres cette saison avec le CH, il a été blanchi de la feuille de pointage.

À voir dans la vidéo ci-dessus.