Luol Deng veut quitter les Lakers

Le vétéran des Lakers de Los Angeles Luol Deng n’a participé qu’à une seule rencontre cette saison avec l’équipe en raison de l’émergence des jeunes Lonzo Ball et Brandon Ingram. Pour cette raison, Deng souhaite désormais quitter les rangs de l’organisation.

«C’est une situation qui est loin d’être facile pour moi, a souligné Deng dans des propos rapportés sur le site web officiel de la NBA. Je dois trouver un moyen de quitter les Lakers pour prouver aux gens que je suis encore capable de jouer.»

Deng et son agent tentent activement de trouver un terrain d’entente avec les Lakers, que ce soit par le biais d’une transaction ou d’un rachat. Ce qui nuit le plus cependant à l’athlète de 32 ans, c’est qu’il empochera la somme de 36 millions $ durant les deux prochaines saisons.

«Je sais que je coûte cher, mais pour moi, l’important est vraiment de jouer au basketball, a exprimé le joueur originaire du Soudan du Sud. Je souhaite simplement trouver une autre équipe qui me donnera une chance de performer.»

Un modèle pour les jeunes

Ancien choix de première ronde en 2004 par les Suns de Phoenix, Deng n’a pas vu de minutes de jeu depuis la première partie de la saison, soit le 19 octobre face aux Clippers de Los Angeles. Il avait alors inscrit deux points et une mention d’aide en 13 minutes.

Malgré le fait qu’il ne semble plus figurer dans les plans de l’équipe, Deng doit tout de même montrer l’exemple aux jeunes loups.

«La plupart de ces jeunes ne comprennent pas encore ce qu’est de jouer dans la NBA, a affirmé le joueur de 6 pi 9 po. Si je me présente en colère aux entraînements et aux parties, je vais en quelque sorte gâcher le plaisir des jeunes. Je dois être dans un bon état d'esprit et sourire pour qu’ils puissent vivre leur rêve de la NBA comme je l’ai vécu à mes débuts.»

Si Deng ne joue presque plus, c’est en partie dû à l’arrivée d'Ingram et de Ball. Les deux joueur des Lakers ont été respectivement sélectionnés au deuxième rang au total des encans de 2016 et 2017.

En 10 parties cette saison, Ingram a récolté en moyenne 15,3 points par rencontre.

De son côté, Ball montre à sa fiche des moyennes de 8,8 points, 6,4 rebonds et 6,9 mentions d’assistance par match.