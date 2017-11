Luguentz Dort, un nom à retenir

Le Montréalais Luguentz Dort, qui n’a que 18 ans, est un nom à retenir pour les amateurs québécois de basket-ball.

Le Québécois vient d'obtenir une bourse complète pour jouer à l'Université de l'Arizona. Et l'athlète de Montréal-Nord ne vise rien de moins que la NBA.

L'histoire de ce jeune homme est inspirante. Il a commencé à jouer à 12 ans, lorsqu’il a découvert le programme de basket-ball de Parc Extension. Il aimait tellement ce sport qu'il faisait plus d'une heure et demie de transport matin et soir pour se rendre à l'entraînement.

«Chaque matin, je me levais vraiment tôt pour aller à l'école et après, j'allais directement m'entraîner et j'entrais à la maison très tard» a-t-il raconté, mercredi, lors d'une entrevue accordée à TVA Sports.

Pour rester sur le droit chemin

Il le dit d'emblée, le basket-ball lui a permis de demeurer à l'école et de se rendre là où il est aujourd'hui. Le garçon figure maintenant parmi les meilleurs joueurs canadiens.

Son premier entraîneur, Nelson Ossé, avoue qu'il a dû se montrer très dur avec lui.

«Luguentz a été suspendu à plusieurs reprises pour maintenir ses notes et atteindre ses rêves» soutient celui qui a été son premier mentor.

Le joueur de Montréal Nord a parcouru beaucoup de chemin depuis qu'il a commencé à jouer. L'an dernier, lors du match des étoiles des meilleurs joueurs canadiens, il a démontré toute l'étendue de son talent. Il a marqué 30 points et il a été élu meilleur joueur du match alors que plusieurs recruteurs de la NBA étaient présents.

«J'ai vu un jeune à 12 ans qui savait à peine dribbler un ballon pour ensuite voir le progrès qu'il a fait en six ans, soutient Ossé, le regard rempli de fierté. Luguentz a les chances de faire tout ce qu’il veut dans la vie. La NBA, c'est une question de temps».

Dans le désert

Ses exploits et son talent lui ont permis de recevoir plusieurs offres d'universités américaines. Il a finalement choisi l'Arizona et c'est là qu'il poursuivra sa carrière l'an prochain. Il a reçu une bourse complète afin d'amorcer des études universitaires.

«L'école que j'ai choisie, c'est une bonne conférence où il y a des bonnes écoles, a souligné le talentueux athlète. La compétition sera haute et ça va me donner un bon challenge pour le futur.»

Le joueur originaire de Montréal-Nord, qui a grandi dans une famille de six enfants, rêve d'atteindre la NBA.

Il espère entendre son nom résonner lors du repêchage 2019.