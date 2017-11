LNH: les gros canons des Blackhawks rassemblés

L’entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago Joel Quenneville a réuni ses gros canons, soit Patrick Kane, Jonathan Toews et Patrick Sharp, sur le premier trio lors de l’entraînement de mercredi.

Quenneville souhaite ainsi créer plus d’offensive puisque sa formation n’a pas inscrit de but à cinq contre cinq depuis 150 min 42 s de jeu.

«Nous sommes trois types de joueur complètement différents, a souligné Sharp dans des propos par le Chicago Sun-Times. Kane est un fabricant de jeu, Toews un travail acharné et moi je suis un franc-tireur. Nous possédons tous un bon coup de patin et nous pensons de la même manière. C’est certain que ça fait longtemps que nous n’avons pas été réunis au sein d’un même trio, mais je suis confiant que nous allons créer quelque chose.»

Sharp a été blanchi de la feuille de pointage lors des neuf derniers matchs.

Les Hawks rendront visite aux Flyers de Philadelphie, jeudi.