Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 7 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules) :

MONTRÉAL 3, Vegas 2

BUFFALO 3, Washington 1

St. Louis 3, NEW JERSEY 1

Edmonton 2, NY ISLANDERS 1 (P)

PITTSBURGH 3, Arizona 1

CAROLINE 3, Floride 1

Nashville 3, COLUMBUS 1

Vancouver 5, CALGARY 3

Los Angeles 4, ANAHEIM 3 (P)

Les Blues se hissent en tête

Vladimir Tarasenko et Brayden Schenn ont amassé chacun un but et deux aides pour guider les Blues vers une autre victoire (voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus).

Celle-ci leur a permis de se hisser au sommet du classement général avec 25 points (12-3-1), devant le Lightning (11-2-2, 24 points).

C’est la toute première fois de l’histoire des Blues qu’ils totalisent 12 gains après 16 matchs.

Lindgren demeure invaincu

Charlie Lindgren a réalisé 29 arrêts pour porter sa fiche parfaite à 5-0-0 depuis le début de sa carrière (moyenne de 1,39 et taux d’efficacité de 95,5%).

Il a ainsi aidé les Canadiens à signer une troisième victoire d’affilée.

Dans l’histoire centenaire de l’équipe, deux seuls autres gardiens ont gagné leurs cinq premières rencontres.

Crédit photo : AFP

Les Kings améliorent leur fiche à 11-2-2

Les Kings ont comblé un retard de 3-1 pour venir à bout des Ducks au compte de 4-3 en prolongation.

Grâce à cette victoire, ils ont amélioré leur dossier à 11-2-2 depuis le début de la saison, bon pour 24 points.

C’est seulement la troisième fois de leur histoire que les Kings récoltent au moins 11 gains à leurs 15 premiers matchs, après 1980-1981 et 2010-11.

Fait à noter, les Kings mènent la LNH avec 26 buts marqués en prolongation depuis l’instauration de la formule 3 contre 3, soit six de plus que n’importe quelle autre équipe.

Jagr et Luongo dans le livre des records

De retour au jeu avec les Flames, le vétéran attaquant Jaromir Jagr a dépassé Gordie Howe au deuxième rang de tous les temps pour le nombre de matchs joués avec 1925 (incluant les séries éliminatoires).

Le Québécois des Panthers Roberto Luongo a participé à son 972e match, ce qui lui a permis de déloger Terry Sawchuk du troisième rang de l’histoire chez les gardiens.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Horaire du jour :

Wild @ Maple Leafs (19h30) à TVA SPORTS

Bruins @ Rangers (20h)

Lightning @ Sharks (22h30)