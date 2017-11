L'Impact a trouvé son nouvel entraîneur

L'Impact de Montréal a trouvé son nouvel entraîneur.

L'identité de l'heureux élu sera dévoilée à 14h cet après-midi au cours d'une conférence de presse tenue au Centre Nutrilait, a annoncé l'équipe ce matin. La conférence de presse sera présentée en direct à TVA Sports et au TVASports.ca.

Mauro Biello et ses adjoints ont tous été congédiés le 23 octobre dernier. Il s’agissait du quatrième entraîneur-chef remercié par l’Impact en six saisons dans la Major League Soccer (MLS).

Biello est celui qui est resté le plus longtemps à la barre de l’équipe en MLS avec un peu plus de deux saisons au cours desquelles il a compilé une fiche de 29-30-20, menant son équipe en demi-finale de l’Est en 2015 et en finale de l’Est l’an passé.

Le président du club Joey Saputo a mentionné qu’il a fait des démarches depuis l’été afin de dénicher un entraîneur-chef d’expérience.

«Si ça n’avait pas été Mauro, on aurait bougé plus vite. Je voulais lui donner la chance, il nous a menés à la finale d’Association la saison dernière. Je croyais qu’il pouvait faire des changements», avait dit M. Saputo le jour de l’annonce du licenciement de son entraîneur-chef.

«Il est avec l’Impact depuis 25 ans et il aura toujours une place dans l’organisation, mais je ne peux pas vous dire aujourd’hui c’est quoi. Le nouveau coach va décider de son entourage, je ne peux donc pas faire de promesse à Mauro et je ne veux pas menotter le nouvel entraîneur», avait ajouté le président de l’Impact.