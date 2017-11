Les Tigres l’emportent à Chicoutimi

Les Tigres de Victoriaville sont venus jouer les trouble-fêtes l’emportant par la marque de 4-2 face aux Saguenéens de Chicoutimi, mercredi soir au Centre Georges-Vézina.

Les Sags tiraient de l’arrière 3-1 en troisième période quand Vladislav Kotkov a réduit l’écart à un seul but. Toutefois, les officiels ont refusé le filet puisqu’ils ont jugé qu’il y avait obstruction envers le gardien.

À la suite de cette décision, l’entraîneur-chef Yanick Jean est resté près d’une minute debout sur son banc avec les bras dans les airs.

«C’est un bon but refusé. On a refusé un but qui était bon, a répété Yanick Jean après la rencontre. On va enseigner demain à nos joueurs de se tasser de devant le filet quand on lance parce qu’on n’a pas le droit de voiler la vue du gardien...», a poursuivi Jean.

Les Sags indisciplinés

Les Tigres ont été les premiers à s’inscrire au pointage quand l’attaquant Mathieu Sévigny s’est emparé d’un retour de lancer pour donner les devants 1-0 à son équipe.

Les favoris de la foule ont toutefois fait bouger les cordages assez tôt en deuxième période lorsque Zachary Lavigne a créé l’égalité en poussant une rondelle libre derrière le gardien, Anthony Morrone, qui effectuait seulement un quatrième départ en carrière dans la LHJMQ.

Les Félins ont par la suite repris les devants à l’aide d’un but très chanceux de James Phelan qui a été touché une rondelle qu’Olivier Galipeau tentait d’envoyer à l’extérieur du territoire des Sags.

En fin de deuxième période, les visiteurs se sont assurés de prendre une avance de deux buts alors que le défenseur Andrew Smith a déjoué Alexis Shank d’un tir du point d’appui pour mettre la marque à 3-1 en faveur des Tigres.

Les Saguenéens ont néanmoins réduit l’écart après s’être vu refuser un but. C’est Kevin Klima qui a enfilé l’aiguille avec un tir sur réception, mais Alexandre Grisé est venu enlever les espoirs des locaux en marquant dans une cage vide.

Les Sags prendront maintenant la route de Rimouski ce vendredi afin d’y affronter l’Océanic au Colisée Financière Sun Life dès 19h30.