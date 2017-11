Les Remparts à Rimouski: quand le classement ajoute du piquant à la rivalité

Les choses changent parfois vite dans le monde du sport. À preuve, lorsque les Remparts de Québec déposeront leurs patins sur la glace du Colisée Financière Sun Life, jeudi, ils visiteront l’équipe de l’heure de la LHJMQ à l’occasion d’un autre épisode de la bataille du Saint-Laurent.

Si l’importance d’un duel entre les Remparts et l’Océanic de Rimouski n’a plus besoin d’être expliquée, son niveau grimpe d’un cran quand la première place au classement général sert de principal enjeu pour les deux formations. Après le quart de la campagne, Québec (13-5-1, 27 points) et Rimouski (12-4-2, 26 points) se retrouvent pratiquement au coude-à-coude.

Depuis le dernier duel entre les deux clubs du 25 octobre, qui s’est soldé en faveur des Remparts (6-2), l’Océanic a signé cinq victoires en six rencontres, revenant de son voyage annuel en Abitibi avec une récolte de sept points sur une possibilité de huit. Les hommes de Serge Beausoleil n’ont d’ailleurs accordé que 42 buts jusqu’ici, les meilleurs à ce chapitre à travers le circuit Courteau.

«Le travail de notre défensive est très révélateur. [...] Nos deux gardiens font bien et le fait d’avoir un joueur de 20 ans et trois de 19 ans en défensive vient donner de la confiance et stabiliser l’arrière. Cela dit, notre défi pour nous est de garder nos joueurs les deux pieds bien ancrés sur terre», a soutenu le pilote de l’Océanic qui ne se préoccupe pas trop de la situation au classement à ce stade-ci du calendrier.

Aucune zone de confort

C’est en s’appuyant sur les récents succès de ses rivaux que Philippe Boucher s’est adressé à ses joueurs durant la séance d’entraînement de mercredi, au Pavillon de la Jeunesse, après avoir constaté qu’ils ne semblaient pas avoir pleinement la tête à leur tâche.

«Je n’aimais pas le focus dans la pratique et j’ai voulu rappeler à tout le monde que Rimouski jouait du bon hockey. [...] Pour moi, le hockey, c’est "travaille fort et aie du plaisir". Le problème des jeunes, c’est quand ils travaillent fort, ils ne s’amusent plus, et quand ils s’amusent, ils ne travaillent pas. On a un très bon équilibre ici, on l’a trouvé, et ce matin, je voulais retrouver cet équilibre», a exposé l’entraîneur-chef des Remparts.

«J’ai demandé à [Sam] Dunn s’il comprenait le sens de la rivalité même s’il venait d’arriver. Une fois que tu as joué un match contre Rimouski, tu comprends [ce que représente la rivalité]. Chaque match est important à cause de la parité, mais on ne se cachera pas qu’il y a toujours un cachet spécial contre Rimouski. Les gars savent à combien de points Rimouski est. Ils ne sont dans aucune zone de confort et c’est notre rôle de les garder en dehors.»

Vite dans la marmite

Dunn a beau en être à sa première année dans l’uniforme des Diables rouges, le défenseur ontarien a en effet rapidement compris l’ampleur que représentent ces épiques confrontations. Les Remparts et l’Océanic en seront à un quatrième rendez-vous en l’espace d’un mois, jeudi soir.

«Ma famille de pension m’a beaucoup parlé du passé de cette équipe et comment c’était excitant de les affronter. J’ai pu constater dans les matchs précédents que c’était différent de les affronter comparativement aux parties contre les autres équipes. C’est plus physique. Ça me rappelle la rivalité de mon ancienne équipe avec un club qu’on n’aimait pas vraiment», a observé l’imposant arrière.

En vitesse

Absent dimanche contre l’Armada, Mikaël Robidoux renouera avec l’action, remis de sa légère blessure à la jambe gauche. Idem pour Dereck Baribeau, qui défendra la forteresse québécoise. Chez l’Océanic, le jeune Colten Ellis obtiendra le départ.

Les Remparts passeront la nuit de mercredi à jeudi à Rimouski, une décision prise pour s’assurer que les joueurs aient suffisamment d’énergie pour la visite des Foreurs de Val-d’Or et des Huskies de Rouyn-Noranda, vendredi et samedi, au Centre Vidéotron.