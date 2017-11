LavoieDubé : Weber ne chôme pas

Est-ce que le Tricolore dépend trop de Shea Weber?

Le défenseur de 32 ans passe en moyenne plus de 26 minutes par match sur la patinoire, un écart de plus de cinq minutes avec le deuxième arrière le plus utilisé de l’équipe, Jeff Petry.

Si on regarde les chiffres, le CH joue peut-être à un jeu dangereux avec son défenseur étoile.

Mathieu Casavant était de passage à #LavoieDubé, mercredi, afin d’analyser ces statistiques et en tirer quelques constats plus ou moins rassurants.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus!