John Lackey ne veut pas abandonner

Le lanceur John Lackey n’a pas l’intention de prendre sa retraite malgré ses 39 ans et souhaite signer une nouvelle entente au cours des prochaines semaines.

C’est ce qu’a indiqué le site FanRag Sports, mercredi.

Lackey vient de compléter une entente de deux ans et de 32 millions $ avec les Cubs de Chicago. Cette année, le droitier a éprouvé des ennuis, car il a concédé 36 circuits, un sommet dans la Ligue nationale de baseball.

Le vétéran a présenté une fiche de 12-12 et une moyenne de points mérités de 4,59. En 170 manches et deux tiers, il a donné 53 buts sur balles et réussi 149 retraits sur des prises.

Lors des séries éliminatoires, l’artilleur a alloué quatre points en trois manches et deux tiers.