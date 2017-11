Giants : «McAdoo a perdu son vestiaire»

Les Giants de New York viennent d’essuyer un septième revers, cette saison, et les joueurs commencent à blâmer leur instructeur pour les insuccès de l’équipe.

Un membre de l’effectif aurait même dit sous couvert d’anonymat au réseau ESPN que Ben McAdoo n’a plus la confiance de ses troupes.

«McAdoo a perdu son vestiaire», a déclaré la source anonyme par le biais d’un texto.

«C’est fou. Il a changé notre jour de repos et il impose des amendes sans cesse. Il a suspendu deux de nos vedettes lorsque nous en avions le plus besoin et il nous écorche constamment.»

Une autre personne dans la formation des Giants a indiqué à ESPN que les joueurs ont lancé la serviette.

«Les gars abandonnent et rien n’est fait pour les motiver. Ils ne se soucient plus de gagner.»

Le mois dernier, les Giants ont suspendu indéfiniment le demi de coin Janoris Jenkins après que ce dernier ait violé les règles d’équipe, puis McAdoo a annoncé avoir réservé le même sort à Dominique Rodgers-Cromartie.

Dimanche dernier, New York a encaissé une vilaine dégelée de 51-17 contre les Rams de Los Angeles.

Les Giants (1-7) occupent le dernier rang de la section Est de l’Association Nationale avec une moyenne de ,125.

Avec le quart Eli Manning en poste, l’équipe a remporté le Super Bowl à deux occasions lors des 10 dernières années (2007, 2011).