Deux nouveaux adjoints pour le Galaxy

Le Galaxy de Los Angeles a embauché deux entraîneurs adjoints, mercredi.

Oka Nikolov a été nommé instructeur des gardiens de but, tandis que Junior Gonzalez devient entraîneur adjoint.

Nikolov était l’instructeur des gardiens de but de l’Union de Philadelphie. Il a d'ailleurs favorisé le développement d’Andre Blake, qui a remporté le titre de gardien de l’année en 2016 en Major League Soccer et qui était aussi en lice pour la dernière saison. Il remplace Daniel Gonzalez, qui ne travaille plus pour le Galaxy.

De son côté, Junior Gonzalez était l’entraîneur-chef du Rio Grande Valley FC Toros de l'United Soccer League (USL) cette année. Auparavant, il avait été entraîneur adjoint du club-école des Sounders de Seattle, ainsi qu’adjoint et directeur du recrutement pour le Chivas USA en 2013 et 2014.

«Oka et Junior sont des entraîneurs d’expérience de qualité qui offriront un excellent leadership et une direction à notre équipe», a mentionné l’entraîneur-chef Sigi Schmid, sur le site internet du Galaxy.