Connaissez-vous les surnoms des plus célèbres lutteurs de la WWE?

Les animateurs de la lutte à TVA Sports, Kevin Raphaël et Pat Laprade, ont testé les connaissances de Dave Morissette à ce sujet, mercredi soir.

Est-ce que Dave a réussi à identifier The Boss, the Queen of Staten Island ou encore, «la Machine rouge»?

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus.