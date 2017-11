20e anniversaire du Survivor Series 1997 : le jour qui changea l’histoire de la lutte

Publié aujourd'hui à 12h13

Le 9 novembre 1997, 20 593 personnes entassées au Centre Molson furent témoins non seulement d’un changement de direction au sein de la WWF, mais aussi d’une page d’histoire de la lutte professionnelle et par la bande, une page de plus à la déjà très riche histoire de la lutte à Montréal.

En effet, lors du dernier combat de la soirée, Shawn Michaels remportait la victoire et par le fait même le titre de champion mondial de la WWF face à Bret Hart, alors que l’arbitre Earl Hebner faisait sonner la cloche suite à un sharpshooter, prise de finition de Bret Hart, mais appliquée cette fois-ci par Michaels.

Jusque-là, rien de spécial direz-vous.

Mais le problème se situe dans le fait que Hart n’avait pas abandonné comme le veut la convention. Sans qu’il soit mis au courant, Vince McMahon, le grand patron de la WWE, avait changé le scénario sur lequel il s’était entendu avec son champion.

Bret Hart venait de s’en faire passer une vite comme on dit. La suite des événements, qui vit entre autres Hart cracher au visage de McMahon devant les caméras et la foule présente, est l’une des histoires les plus marquantes dans l’histoire de la lutte.

«Un des combats les plus célèbres sinon celui dont on a parlé le plus dans l’histoire de la lutte en Amérique du Nord», de dire le réputé journaliste Dave Meltzer.

Montréal était donc l’hôte d’un autre moment historique.

Depuis, peu importe si vous étiez un fan de lutte ou non en 1997, tous les amateurs connaissent cette histoire, communément appelée le Montreal Screw Job.

En marge de ce 20e anniversaire, je vous propose deux articles sur le sujet. Le premier reviendra sur les événements qui ont précédés ce fameux combat et sur le combat comme tel, permettant de se remettre en contexte afin de mieux comprendre ce qui s’est déroulé. Le second, publié demain, reviendra sur les événements qui ont immédiatement suivi le match et qui le suivront pour des années à venir.

Comment tout cela a commencé?

Nous sommes en 1996, en pleine guerre de cotes d’écoutes entre la World Wrestling Federation (WWF) de Vince McMahon et la World Championship Wrestling (WCW) du magnat des médias Ted Turner, mais dirigée par Eric Bischoff. Les deux compagnies ont une émission le lundi soir, Raw pour la WWF et Nitro pour la WCW. Non seulement on se bat pour les mêmes amateurs, mais aussi pour le même talent.

C’est ainsi que cette année-là, les deux promotions tentent de signer l’un des meilleurs lutteurs de la planète, Bret «The Hitman» Hart. Provenant de la célèbre famille Hart de Calgary, il est l’un des plus populaires lutteurs au monde et performe à la WWF depuis 1984. Mais son contrat était venu à échéance et c’est ainsi que la WCW fait une offre à Hart : un contrat de trois ans qui lui permet de faire des films et qui excède les 9 millions en tout et partout.

McMahon revient donc à la charge et offre à Hart le plus gros contrat jamais offert à la WWF: une entente de 20 ans, à raison d’environ 1.5 million par année. De plus, on prévoit qu’Hart, alors âgé de 39 ans, prendrait sa retraite trois ans plus tard et que pour les 17 prochaines années, il aurait une place importante en arrière-scène, principalement au niveau décisionnel sur le produit et les scénarios de la WWF.

Une entente qui lui donnerait plus de 10 millions au bout des 20 années. Le contrat lui garantit aussi un droit de veto créatif sur son dernier mois de travail comme lutteur advenant que Bret veuille quitter et on lui avait aussi promis qu’il serait le top babyface, le héros de la compagnie. Une tentative désespérée de la part de McMahon, mais qui fonctionne car Hart signe ce contrat le 21 octobre 1996.

«Je dois tout à la WWF et à ses amateurs et je serai ici pour toute ma vie», avait alors clamé Bret lors de l’annonce de sa décision à Raw.

Moins de six mois plus tard, en mars 1997, McMahon revient déjà sur l’une de ses promesses : il veut avoir Hart en heel, en méchant, lui promettant de le retourner du côté des bons vers la fin de sa carrière. Deux semaines plus tard, à WrestleMania 13, Steve Austin et Hart se livrent l’un des meilleurs combats de tous les temps dans lequel Hart devient un heel et Austin, un babyface. Par la suite, c’est Hart qui est arrivé avec l’idée de jouer le rôle d’un anti-américain, lui permettant ainsi de demeurer du bon côté au Canada et en Europe.

Le contrat offert à Hart était une décision désespérée de McMahon car depuis octobre 1996, la WWF ne va pas nécessairement bien financièrement parlant. La compagnie sort tout juste d’une année où elle a perdu plus de quatre millions malgré des revenus de près de 90 millions et l’année 1995-1996 n’avait récolté qu’un maigre trois millions de profit.

La nouvelle année fiscale qui se termine en avril 1997 n’est guère plus réjouissante alors que la compagnie subit des pertes de plus de six millions. De plus, elle perd largement la guerre des cotes d’écoute, ayant été battue par la WCW à tous les lundis depuis plus d’un an.

«Tout le monde m’avait dit de garder Bret Hart à tout prix. Finalement, j’ai regretté cette décision», a raconté McMahon dans le documentaire Wrestling with Shadows.

En fait, la compagnie était bien plus proche de la faillite qu’on peut le penser.

McMahon a donc besoin d’un appui financier s’il désire continuer et le contrat d’Hart devient une béquille afin d’obtenir un prêt.

«On avait conseillé à McMahon de couper dans les dépenses à court terme et le salaire hebdomadaire de Bret était de beaucoup le plus élevé», se souvient Meltzer.

Au mois de juin 1997, McMahon avait avisé Hart que la compagnie avait une situation financière précaire et en septembre, il lui avait proposé de couper son salaire régulier de moitié et de lui repayer au cours des prochaines années, ce qu’Hart avait refusé. Mais le 22 septembre, la situation financière critique de la compagnie pousse McMahon à aviser Bret qu’il allait le libérer de son contrat s’il le désirait et le laisser partir pour la WCW.

Afin de pouvoir profiter de son droit de véto sur comment il serait utilisé, il doit officiellement donner son préavis de départ avant minuit le 1er novembre, soit huit jours avant Survivor Series, l’événement spécial diffusé à la télé à la carte et présenté à Montréal. Hart discute donc avec la WCW et avec McMahon. Soudainement, ce dernier fait un volte-face, revient sur sa décision et offre à Hart de le payer tout son salaire et de l’utiliser comme babyface.

«Rendu au mois d’octobre, la situation financière de la compagnie s’était améliorée parce qu’elle avait augmenté les prix pour les PPV, ce qui amenait plus d’argent et parce que la baisse d’achats qu’elle avait prévu avec la hausse des prix n’est jamais arrivée», explique Meltzer.

Bret Hart signe avec la WCW

Les deux discutent de différents scénarios possibles à long terme, pendant que Bischoff multiplient les offres de son côté. Finalement, McMahon revient à sa première idée pendant que Bischoff arrive avec une offre qu’Hart ne peut tout simplement pas refuser, qui ferait de Bret un multimillionnaire très rapidement. À quelques heures de la date limite, Hart donne officiellement son préavis à McMahon et signe avec la WCW.

Le seul point litigieux de cette situation est qu’Hart est le champion du monde en titre de la WWF. Le problème réside aussi dans le choix de la WWF pour prendre le relais et dans la ville où ce match se tiendrait. Le choix du prochain champion s’arrête sur Shawn Michaels. Les deux hommes comptaient beaucoup de similitudes à travers leur carrière. En effet, ils avaient tous les deux débutés comme membre d’une équipe pour finalement devenir champion Intercontinental et champion du monde par la seule force de la constance de leur travail dans l’arène.

C’était d’ailleurs une fierté pour le Québécois Pat Patterson, bras droit de McMahon et un des scénaristes les plus influents, qui avait longtemps milité pour que les deux soient reconnus à leur juste valeur. Malgré que les deux travaillaient très bien l’un contre l’autre, au fil du temps, ils étaient devenus des adversaires encore plus redoutables derrière le rideau que sur l’arène. Shawn avait remporté son titre de champion du monde à Wrestlemania XII, mais il avait perdu son sourire et le goût de lutter juste avant d’accorder la revanche à Bret Hart l’année suivante. Finalement, la fiction et la réalité se rejoignent.

«Bret ne voulait plus perdre contre Shawn Michaels, les deux hommes s’étaient même battus dans le vestiaire», affirme Raymond Rougeau, alors commentateur régulier pour la WWF.

Sans compter que le nouveau personnage de Shawn au sein de la D-Generation X est diamétralement opposé à ce que croit acceptable Hart dans une émission de lutte. Les deux hommes ne se font plus confiance et il leur est devenu impossible de travailler efficacement ensemble pour le bien de la compagnie.

C’est alors que plusieurs scénarios sont présentés à Hart et à Michaels. Hart ne voulait pas perdre ni à Montréal le dimanche du Survivor Series, ni le lendemain à Ottawa lors des enregistrements à Raw. Le scénario le plus accepté de tous étaient que Bret garderait la ceinture à Montréal, la perdrait à Springfield au Massachussetts le 7 décembre lors du PPV In Your House, dans un match à quatre où Michaels n’aurait pas à battre Hart pour remporter le titre et lors de Raw à Portland, Maine le lendemain, Hart ferait ses adieux.

L’autre aspect important de l’histoire est la confidentialité de sa signature avec la WCW. Hart ne voulait tellement pas que l’histoire sorte qu’il faisait signer des ententes de confidentialité même à ses proches. Les choses étant ce qu’elles sont, cinq jours plus tard, la nouvelle était diffusée un peu partout. Pas seulement dans les médias spécialisés et sur l’Internet, ce nouveau médium qui commence tranquillement à prendre de l’ampleur, mais aussi les médias plus traditionnels comme le Toronto Sun et le Montreal Gazette.

Ne voulant pas que Bischoff annonce le 11 novembre à Nitro que le champion de la WWF venait de signer un contrat avec eux, McMahon, pris de panique, demande à Hart de perdre le titre avant Montréal, dans un événement non-télévisé, ce qu’Hart refuse.

À travers toutes ces discussions, les amateurs commencent à manifester leur mécontentement en ligne, blâmant la WWF pour le départ d’Hart, à un point tel que McMahon décide de s’adresser aux amateurs en publiant une lettre en ligne parlant très ouvertement de personnages, de heels, de babyfaces, tout en essayant de rectifier le tir. De son côté, Hart n’admet toujours pas son départ vers la WCW lors d’une entrevue avec Michael Landsberg à Off the Record sur les ondes de TSN, disant seulement qu’il a donné son préavis.

Les rumeurs de screw job, un terme qui signifie se faire avoir sans être mis au courant, commencent à circuler à l’interne la veille du spectacle à Montréal. Il faut savoir qu’un screw job était quelque chose de fréquent dans le monde de la lutte dans les années 20 et 30, même qu’un était survenu à Montréal en 1931. Mais en 1997, c’était presqu’une époque révolue. Le dernier à la WWF était survenu en 1985 et le dernier dans le monde de la lutte en 1994.

Vader et Davey Boy Smith, deux amis de Bret, Smith étant même son beau-frère, lui recommandent de ne jamais se mettre dans une position dangereuse, de se laisser faire une prise de soumission et de toujours se relever d’un tombé à un et non pas à deux. Hart ne prend donc pas de chance et veut faire en sorte qu’un de ses bons amis, Earl Hebner, arbitre le combat.

«Hebner lui avait juré sur la tête de ses enfants qu’il démissionnerait de son emploi avant de lui être déloyal», affirme Meltzer. Avec Hebner, il se croyait donc en sécurité.

Montréal vibre, mais pas le vestiaire du Centre Molson

Au niveau local, le tout est sur le point de devenir un succès. Devenue promotrice pour la WWF en 1995, Joanne Rougeau, la sœur de Raymond, Jacques et Armand, organise le plus gros événement de sa jeune carrière. Un PPV à Montréal, c’était ce que les amateurs attendaient depuis 10 ans. En plus d’une finale qui faisait jaser, c’était le retour de «Stone Cold» Steve Austin à la télé depuis qu’il s’était fait cassé le cou accidentellement par Owen Hart trois mois auparavant.

Il s’agissait aussi du premier combat d’envergure de Kane, qui venait tout juste de faire ses débuts le moins précédant. Le neveu de l’ancien promoteur et lutteur Gino Brito, Albert Di Fruscia est l’annonceur maison de la soirée, et annoncera même la finale en français uniquement. De plus, Raymond Rougeau, son père Jacques, ainsi que Jean Brassard s’occupent de la description de l’événement en français. Indéniablement, en plus de la finale et des gros noms, il y a une saveur locale à l’événement qui le rend encore plus spécial pour les amateurs.

Cependant, le jour du combat, l’ambiance en coulisse n’est pas festive alors qu’on ne sait toujours pas comment finir le combat principal.

«Il y avait beaucoup de tension dans l’air cette journée-là», raconte Gerry Brisco, qui à titre d’agent, était parmi ceux dans le secret des dieux sur ce qui allait arriver à la fin du combat.

Pour réussir à convaincre les deux hommes de se rendre dans l’arène, Vince McMahon avait tout simplement accepté que Bret Hart ne perdre pas au Canada. On s’entend donc sur une intervention des deux clans, soit la DX et la Hart Foundation, qui conduirait à une disqualification. Mais jusqu’au moment fatidique, Bret Hart n’est pas à l’aise sur comment sa carrière va se terminer avec la WWF et de la relation qu’il à ce moment avec Vince McMahon, qu’il considère comme un père.

Bien que propriétaire de la WWF, McMahon n’était jamais décrit comme tel pour les amateurs lors des événements télévisés. Il avait longtemps été intervieweur pour son père et depuis qu’il avait acheté la compagnie de son paternel, il était l’un des commentateurs. Ce n’est que dans la dernière année que quelques références à Vince comme étant le patron avaient commencé à faire surface en ondes. Malgré ça, McMahon continuait son rôle de commentateur. Il l’avait d’ailleurs fait le mois précédent lors de l’événement spécial à la télé à la carte en compagnie de Jim Ross et Jerry « The King » Lawler.

Mais cette fois-ci, McMahon avait décidé de ne pas être à la table des annonceurs, laissant seuls Ross et Lawler. Il prétextait vouloir être en arrière-scène si quelque chose était pour survenir entre Bret et Shawn. Pourtant, malgré l’animosité entre les deux, Hart et Michaels se sont changés dans la même chambre tout en planifiant le combat. C’est là qu’un scénario impliquant Michaels qui met Hart dans sa propre prise de finition est discuté. Originalement, Bret devait renverser la prise, aller voir Hebner encore au sol suite à un coup qu’il avait reçu et recevoir un superkick de Michaels. Mais les interventions de la Hart Foundation et de la DX viendraient terminer le combat avec une disqualification.

«Ce fut un dur combat, mais nous avions établi un trêve pour le match. Shawn jurait qu’il ne voulait pas se mêler de mes affaires avec Vince», se souvient Hart dans le documentaire Survival of the Hitman.

Le match tant attendu

Le combat commence en lion. Dans les premières minutes, avant même que la cloche ne sonne officiellement, les deux vont se battre à l'extérieur de l'arène et surtout dans la foule, ce qui amène l'équipe d'arbitres au grand complet afin de faire la sécurité. De plus, les agents Gerry Brisco et Tony Garea, le commissaire de la WWF Sgt. Slaughter et Vince McMahon s'en viennent tous aux abords de l'arène et suivent les deux lutteurs dans leur déplacement. Alors que les deux gladiateurs montent finalement dans l'arène et que la cloche sonne, tout le monde retourne en arrière-scène sauf McMahon et Slaughter.

Michaels est clairement le plus détesté des deux. Il s’était fait lancer des débris lors de son entrée et s’était servi d’un drapeau canadien à des fins vulgaires dans l’arène. Hart avait tant qu’à lui eu la présence d’esprit de prendre un drapeau du Québec et de le brandir hâtivement avant d’étrangler Michaels avec celui-ci. Le match continue comme prévu : un coup accidentel est porté à l’arbitre, Michaels met Hart dans le sharshooter, mais Hebner, qui devait demeurer au sol rappelons-le, se relève tranquillement.

Hart ne s’en aperçoit pas. Michaels jette un regard rapide vers Hebner et ce dernier demande au chronométreur de sonner la cloche. Celui-ci, n’étant pas au courant de ce qui se passe et n’ayant pas vu Hart abandonner, hésite un instant, juste assez pour que McMahon lui crie de «sonner la putain de cloche!» La musique de Michaels se fait retentir. Et DiFruscia annonce le nouveau champion de la WWF, Shawn Michaels.

En l’espace de quelques secondes, l’univers de Bret Hart s’écroule.

Il venait de se faire avoir.

Et sans le savoir, la foule présente, dont l’auteur de ses lignes, venait d’assister au Montreal Screw Job.

Ne manquez pas la deuxième partie de cet article demain, alors que je reviens sur les événements qui ont immédiatement suivi le match et sur ceux qui suivront pour des années à venir, parce que si vous croyez que l’histoire s’arrête ici, c’est loin d’être le cas!

