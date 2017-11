West Ham nomme David Moyes comme nouvel entraîneur

West Ham a nommé mardi David Moyes, qui était le favori pour le poste, comme nouvel entraîneur pour succéder à Slaven Bilic, renvoyé lundi pour manque de résultats.

«West Ham United peut confirmer la nomination de David Moyes comme manager du club», a annoncé ce dernier sur son site internet.

«Nous pensons que David est l'homme qu'il faut pour redresser la situation et tirer le meilleur de nos joueurs», a ajouté le club, actuellement 18e et premier relégable de Premier League.

Cet Écossais de 54 ans, ancien entraîneur d'Everton, Manchester United et Sunderland, était fortement pressenti pour succéder à Slaven Bilic, dont les quatre assistants ont également été limogés lundi.

«Est-ce que j'ai quelque chose à prouver? Oui, je pense, a dit Moyes au site internet du club. J'ai dirigé cinq clubs depuis que j'ai commencé il y a presque 20 ans, à Preston, puis à Everton. Ma période à Manchester United a été largement commentée et ensuite j'ai réalisé quelque chose que j'avais toujours voulu faire en allant entraîner à l'étranger, à la Real Sociedad.»

La durée du contrat de David Moyes n'a pas été précisée.

«Pour le moment, on se concentre seulement sur la fin de cette saison, a repris le technicien. La première chose à faire est de gagner le prochain match et construire à partir de là, et je suis sûr que nous serons rapidement en meilleure position.»

David Moyes a dirigé son premier entraînement à West Ham mardi. Il dispose de près de deux semaines pour apprendre à connaître ses joueurs avant le premier match qu'il dirigera, le 19 novembre à Watford.

«Nous avons besoin d'une personne d'expérience qui connaisse la Premier League et ses joueurs, et nous pensons que David est l'homme qu'il nous faut pour reprendre les choses en main», a commenté le coprésident de West Ham, David Sullivan.

L'ancien joueur croate Slaven Bilic, demi-finaliste de la Coupe du monde 1998 (défaite contre la France), avait pris son poste en juin 2015 pour un contrat de trois ans.

West Ham s'était classé à une bonne 7e place lors de sa première année en tant qu'entraîneur, et avait fini 11e la saison passée.

Mais cette saison, West Ham n'a remporté que deux matchs sur 11 en Premier League.