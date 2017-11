Un jeu dangereux

Face à une équipe de travailleurs acharnés comme les Golden Knights de Vegas, le Canadien de Montréal ne devait pas faire l’erreur de lever le pied. Pas plus tard que la veille, la troupe de Gerard Gallant était parvenue à combler un écart en troisième période pour forcer la tenue du bris d’égalité.

Malgré les avertissements de Claude Julien, le Canadien est passé bien près de se faire jouer le même tour.

«À un certain point du match, avec les devants 3-1, nous avons cessé de patiner. Ils ont commencé à gagner les courses et les bagarres pour l’obtention de la rondelle. En arrière dans le pointage, ils se sont montrés plus déterminés que nous, a décrit l’entraîneur du Canadien. Parfois, quand on perd le momentum, c’est difficile de le récupérer.»

Pendant ce long passage à vide, Charlie Lindgren a gardé le fort. Mis à l’épreuve à seulement deux occasions au cours des 20 premières minutes de jeu, il a bloqué les 28 des 29 tirs que les Golden Knights ont dirigés vers lui en deuxième et en troisième périodes.

À l’instar de sa sortie de dimanche soir à Chicago, le gardien de 24 ans a fait preuve d’un sang-froid remarquable.

«On m’a dit que c’était son premier match au Centre Bell. Il s’est très bien débrouillé. Il a fait les arrêts pour nous permettre de préserver notre avance», a indiqué Julien.

Plus de marge de manoeuvre à la ligne bleue

Pour la deuxième fois en deux rencontres, Jordie Benn a surpassé le plateau des vingt minutes. Mardi soir, il a même atteint celui des 25 minutes. C’était seulement la deuxième fois de sa carrière qu’il atteignait un tel plateau dans une rencontre ne nécessitant pas de prolongation. L’autre fois, c’était en mars 2014.

Il y a déjà quelque temps que Julien qualifie le jeu de l’ancien défenseur des Stars de «beaucoup mieux». Une tenue qu’il lui offre un peu plus d’options à la ligne bleue. Comme celle de diminuer le temps de jeu de Victor Mete.

Après avoir vu son temps d’utilisation ramené à près de 10 minutes, à Chicago, le défenseur recrue n’a foulé la glace que pendant huit minutes face aux Golden Knights.

«On a voulu utiliser Mete plus dans des situations offensives que défensives. En échec avant, les Golden Knights sont très robustes», a expliqué Julien.

«Il ne faut pas oublier qu’il a joué beaucoup de hockey depuis le début de l’été. Il a participé à notre camp de perfectionnement, au camp d’Équipe Canada junior et au camp des recrues. Un moment donné, ça ne lui fait pas de tort d’avoir un peu moins de glace», a-t-il ajouté.

Au terme de la rencontre, le Canadien a rappelé Byron Froese. Michael McCarron a été retourné à Laval.