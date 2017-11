Un bon défi pour la défense des Saguenéens

La défensive des Saguenéens de Chicoutimi devra être prête car la grande puissance offensive des Tigres de Victoriaville sera de passage au Centre Georges-Vézina, mercredi soir.

Les «Sags» ont retrouvé du galon et la chimie est de plus en plus présente dans le vestiaire de l’équipe depuis la pratique punitive il y près de deux semaines. La troupe de Yanick Jean a marqué neuf buts à leurs deux derniers duels.

«La pratique nous a donné une bonne leçon. Ça nous a forgé, on commence à plus se connaître tous les joueurs dans le vestiaire. L’esprit d’équipe devient mieux et il y a plus de chimie. Maintenant, tout le monde est prêt à donner de sa part et c’est bon pour nous», a fait part le jeune gardien des Saguenéens, Alexis Shank.

De leur côté, les Tigres sont vus comme l’une des équipes aspirantes à rafler le circuit, mais les Félins connaissent toutefois plusieurs difficultés dernièrement, eux qui ont subi la défaite sept fois à leurs 10 dernières rencontres.

«Il faut trouver le moyen d’être mieux concentrés et de ne pas faire de grosses erreurs défensivement. Les Tigres sont très bons offensivement alors si on fait des erreurs de couverture, au bout de la ligne normalement, on va payer pour», a lancé l’entraîneur adjoint Claude Bouchard.

«C’est une équipe qui est capable de compter des buts (ils ont marqué cinq buts dans leur dernier match face aux Wildcats de Moncton) donc il faudra être prêt», a continué Bouchard.

Claude Bouchard remplaçait l’entraîneur-chef Jean qui était parti au Défi mondial des moins de 17 ans qui se déroule présentement en Colombie-Britannique. Le pilote des «Sags» arrivera à Chicoutimi mercredi et devrait être derrière le banc de l’équipe pour ce duel.

Le système de rotation devant le filet se poursuit chez les Saguenéens. Après être venu en relève à Zachary Bouthillier qui a accordé trois buts sur six tirs face au Drakkar de Baie-Comeau samedi, Alexis Shank a reçu la confirmation qu’il allait affronter les Tigres.