Roy Halladay perd la vie dans un accident d'avion

L’ancien lanceur des Blue Jays de Toronto Roy Halladay a tragiquement perdu la vie à 40 ans, mardi après-midi, victime d’un écrasement d’avion dans le golfe du Mexique, aux larges de la Floride.



En plus de nombreux amateurs de baseball et d’anciens coéquipiers, Halladay laisse dans le deuil son épouse Brandy et leurs deux enfants.

Propriétaire de l’avion, Halladay a évolué pendant 16 saisons dans le baseball majeur, de 1998 à 2013. Il a d’abord porté les couleurs des Blue Jays pendant 12 ans avant de conclure sa carrière dans l’uniforme des Phillies de Philadelphie.

«Ce fut un privilège de vivre et de jouer au Canada aussi longtemps», avait d’ailleurs affirmé Halladay à l’Agence QMI, en marge de son intronisation, plus tôt cette année, au Temple de la renommée du baseball canadien.

Halladay a remporté le trophée Cy Young de la Ligue américaine avec les Jays, en 2003. Il avait alors obtenu un sommet en carrière de 22 victoires durant cette saison, passant par ailleurs 266 manches au monticule.

À l’issue de sa première campagne avec les Phillies, en 2010, Halladay a une fois de plus obtenu le Cy Young, mais dans la Nationale. L’artilleur avait alors conservé une fiche de 21-10 et une brillante moyenne de points mérités de 2,44.

Reconnu pour son endurance sur la butte, Halladay a conclu sa carrière dans le baseball majeur avec 2749 manches et un tiers. Il a réalisé 67 matchs complets, dont 20 jeux blancs.

Dans l’histoire des Blue Jays, Halladay vient au deuxième rang pour le plus grand nombre de victoires, avec 148. Seul Dave Stieb en a obtenues davantage.





