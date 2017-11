Phillies : Jesen Therrien devient joueur autonome

Jesen Therrien a été libéré par les Phillies de Philadelphie, lundi, quand la formation de la Pennsylvanie a retiré le lanceur québécois de son effectif de 40 joueurs.

C’est dire que Therrien, qui a subi une opération de type Tommy John et ratera vraisemblablement toute la saison 2018 du baseball majeur, devient joueur autonome sans compensation.

Le Philadelphia Inquirer n’exclut pas que les Phillies fassent signer un nouveau contrat des ligues mineures à Therrien pour fins de rééducation physique avant de lui offrir un nouveau pacte en 2019.

Le releveur droitier de 24 ans maintenait une moyenne de points mérités de 8,35 quand il a subi une blessure ligamentaire à un coude en septembre dernier.

Après avoir été dominant aux niveaux AA et AAA, la recrue a permis 17 points et 24 coups sûrs, retirant 10 frappeurs sur des prises en 18 manches et un tiers dans les ligues majeures.