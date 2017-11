Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 6 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

BOSTON 5 - Minnesota 3

TORONTO 4 - Las Vegas 3 (tirs de barrage)

NEW YORK 5 - Columbus 3

WASHINGTON 3 - Arizona 2 (prolongation)

Winnipeg 4 - DALLAS 1

Detroit 3 - VANCOUVER 2

Wheeler aide les Jets avec quatre points (vidéo ci-dessus)

Blake Wheeler a égalé son record personnel de quatre mentions d'aide dans un match pour aider les Jets à porter leur séquence de matchs avec au moins un point à huit (5-0-3).

Les Jets ne sont plus qu'à un match d'égaler la plus longue séquence de l'histoire de la concession avec au moins un point, établie en décembre 2005 (6-0-3) alors que l'équipe était basée à Atlanta.

Wheeler a amassé 13 points (4B, 9A) à ses cinq dernières rencontres et 21 (5B, 16A) depuis le début de la campagne, en 14 parties. Il est devenu le deuxième plus rapide de l'histoire de l'organisation à atteindre le plateau des 20 points, après Ilya Kovalchuk en 2003-2004 (13 matchs).

Connor Hellebuyck a réalisé 33 arrêts pour porter sa fiche à 8-0-2 (2,12 / ,936) cette saison. C'est la plus longue séquence de matchs sans défaite pour amorcer une saison dans l'histoire de la concession.

Ovechkin grimpe les échelons

Le capitaine des Capitals Alex Ovechkin a marqué son 216e but en avantage numérique pour dépasser Joe Nieuwendyk (215) au 12e rang dans l'histoire de la LNH.

Ovechkin n'est plus qu'à un but en supériorité numérique d'égaler Mike Gartner et Jaromir Jagr en 10e place.

John Carlson procure la victoire aux Capitals - TVA Sports

Des remontées des Rangers et des Capitals

Les Rangers (7-7-2) et les Capitals (8-6-1) ont chacun surmonté un déficit de deux buts pour finalement l'emporter.

Les Rangers perdaient 2-0 et 3-2 avant de voir Pavel Buchnevich (1B, 1A) marquer le but gagnant avec 8:33 à faire en troisième période pour propulser les siens vers un quatrième gain consécutif.

Les Capitals perdaient 2-0 et John Carlson (1B, 1A) a marqué avec 45,4 secondes à jouer en prolongation pour mener les siens à leur troisième victoire consécutive.

Jusqu'à maintenant cette saison, 19 des 222 affrontements ont vu une équipe surmonter un déficit de deux buts pour éventuellement l'emporter.