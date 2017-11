Les Rangers soufflent un peu grâce à leur jeu de puissance

Les Rangers de New York ont remporté leurs quatre derniers matchs et soudainement, il n’est plus question de congédier l’entraîneur-chef Alain Vigneault dans la «Grosse Pomme».

L’efficacité des Rangers en supériorité numérique a certainement contribué à donner ce sursis à Vigneault dont les rumeurs de renvoi s’intensifiaient vers la fin du mois d’octobre.

«Nos gars ont continué de faire ce qu’ils faisaient depuis le premier jour de la saison, ils continuent de travailler et il n’y a aucun doute que la différence en troisième période [lundi soir] a été notre jeu de puissance», a lui-même convenu Vigneault, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH), après une victoire de 5-3 obtenue contre les Blue Jackets de Columbus, lundi soir.

Avec trois buts en supériorité numérique face aux Blue Jackets, les trois réussis au dernier tiers, les Rangers ont grimpé au sixième rang de la LNH avec un pourcentage d’efficacité de 24,2 % sur le jeu de puissance depuis le début de la saison.

«Notre attaque massive a réalisé de gros jeux au bon moment, a indiqué Vigneault. Nous avons été en mesure de prendre les devants et de conserver cette avance.»

Kevin Shattenkirk, Chris Kreider et Pavel Buchnevich sont ceux qui ont touché la cible pour les Rangers avec un homme en plus.

Pour Buchnevich, il s’agissait par ailleurs d’un premier but gagnant dans la LNH.

De retour à ,500

En vertu de leur présente série de victoires, les Rangers ont maintenant une fiche de 7-7-2.

Depuis leur défaite de 5-4 contre le Canadien de Montréal, le 28 octobre, les Rangers ont vaincu coup sur coup les Golden Knights de Vegas, le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de la Floride et les Blue Jackets. Ils tenteront de poursuivre sur cette lancée, ce mercredi soir, en recevant les Bruins de Boston.