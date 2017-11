Les efforts de Reid Boucher récompensés

Les Canucks de Vancouver ont rappelé mardi l’attaquant Reid Boucher de leur filiale d’Utica, dans la Ligue américaine de hockey.

L’ancien des Devils du New Jersey a inscrit trois buts et sept mentions d’aide pour 10 points en autant de rencontres avec le club-école cette saison. Lors de la dernière campagne, il avait amassé cinq filets et deux aides en 27 matchs chez les Canucks.

Boucher compte 37 points, dont 17 buts, en 112 parties dans la Ligue nationale en carrière. Vancouver affiche un dossier de 7-5-2 pour un total de 16 points en 2017-2018.