Le quiz des troisièmes choix

Matt Duchene, Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin furent tous choisis au troisième rang du repêchage de la LNH. Un seul de ces joueurs n’a pas été échangé depuis le début de sa carrière... Galchenyuk chez les Canadiens de Montréal.

Cette coïncidence a inspiré à l’émission Dave Morissette en direct un quiz des troisièmes choix au repêchage. Duchene deviendra-t-il l’un des visages de la concession des Sénateurs à Ottawa? Et Drouin a-t-il vraiment maturé depuis son départ du Lightning de Tampa Bay?

Les experts Éric Fichaud, Mathieu Dandenault et Louis Jean répondent aux questions, à voir dans la vidéo ci-dessus.

Qui de Duchene, Galchenyuk ou Drouin choisiriez-vous pour construire votre équipe?

Éric Fichaud : DUCHENE

«Au niveau des statistiques, c’est lui qui a les meilleurs chiffres.»

Mathieu Dandenault : DROUIN

«J’y vais avec Drouin pour ses habiletés offensives.»



Louis Jean : DROUIN

«Ce que j’aime de ce gars-là, c’est qu’il est un gamer. Tu le vois dans ses yeux, tu vois la fougue, la détermination et le caractère. Il veut faire la différence.»

Qui de Duchene, Galchenyuk ou Drouin deviendra capitaine de son équipe en premier?

Éric Fichaud : AUCUN

«Ce sont d’excellents joueurs de hockey, mais je ne crois pas qu’ils aient les aptitudes pour devenir capitaines.»

Mathieu Dandenault : DROUIN

«Peut-être une fois que Shea Weber et Max Pacioretty ne seront plus là...»



Jean : DROUIN?

«Comme Éric l’a mentionné, ce n’est pas facile d’être capitaine dans la LNH. Drouin est un leader, mais ce n’est pas évident de se retrouver dans une situation où tu dois produire et être un leader.»



Qui de Duchene, Galchenyuk ou Drouin a la moins bonne attitude?



Mathieu Dandenault : DROUIN

«Drouin a eu la pire attitude quand il était à Tampa Bay. Je ne pense pas qu’il a quitté son équipe de la bonne façon et il l’a réalisé. Il a maturé en arrivant à Montréal.»



Galchenyuk est le seul qui n’a pas été échangé. Pourquoi?



Éric Fichaud :

«Le Lightning avait le luxe de se départir de Drouin grâce à leur profondeur à l’attaque. Dans le cas de Duchene, on est en processus de reconstruction au Colorado.»



Louis Jean :

«Les Canadiens l’ont offert à tout le monde; on n’aimait juste pas le retour.»