Le monde du baseball pleure Roy Halladay

Les réseaux sociaux ont été la scène d’un véritable raz-de-marée d’hommages et de réactions à la suite de la mort accidentelle de l’ancien lanceur des Blue Jays de Toronto Roy Halladay, mardi.

Des acteurs du monde du baseball, mais aussi des autres sports professionnels ont fait part de leur tristesse. Un élément semble faire l’unanimité: Halladay était un grand compétiteur et un coéquipier modèle.

Halladay est décédé à la suite de l’écrasement de son petit avion, au large de la Floride.

«Roy Halladay comme lanceur, les statistiques sont là, a dit Roger Brulotte sur les ondes du réseau TVA Sports, mais comme homme, lui et sa femme étaient tellement impliqués dans la communauté, dans la région de Toronto, pour les familles défavorisées. Un homme incroyable.»

Toronto en deuil

Halladay a été l’une des figures de proue des Jays lors de son passage en Ontario, de 1998 à 2009. De nombreux membres de la formation, anciens comme actuels, ont tenu à rendre un dernier hommage au disparu.

Le club lui-même a réagi, quelques instants après l’annonce officielle du décès.

«L’organisation est bouleversée par la perte tragique de l’un des grands joueurs de l’histoire de la franchise, et d’un être humain encore meilleur. C’est impossible d’exprimer ce qu’il signifiait pour l’équipe, la ville et les partisans. Nos prières vont à sa famille et ses amis.»

«Il n’était pas seulement un grand lanceur. Il était un être humain extraordinaire», a affirmé le gérant des Jays John Gibbons, en entrevue à l’émission «Tim and Sid» du réseau Sportsnet.

Ce qu’ils ont dit

«Le baseball majeur est choqué et profondément attristé par la mort de Roy Halladay. Une figure respectée et un compétiteur féroce.» - Robert Manfred

«[Roy a été] l’un des plus grands Blue Jays que j’ai eu la chance de voir jouer. Il compétitionnait plus fort que quiconque lorsqu’il était sur la butte!» - Brendan Gallagher

«Nous étions ensembles lors de notre route vers le Temple de la renommée du baseball canadien, et maintenant tu es parti. Reste en paix, Roy.» - Vladimir Guerrero

«Je ne peux pas y croire. Nous avons joué si souvent l’un contre l’autre, et même comme adversaires, je voulais te voir jouer! Mes condoléances à la famille.» - Pedro Martinez

«Oh mon dieu. La journée est ruinée. Wow. Mes prières avec la famille Halladay.» - Marcus Stroman

«Dévastant. L’un de mes coéquipiers favoris. Le modèle parfait de ce que doit être un compétiteur.» - Michael Young

«Je suis sous le choc avec les nouvelles à propos de Roy Halladay. Il a été un lanceur que j’ai admiré en grandissant.» - Mike Trout

«Roy est l’un des plus grands joueurs à avoir porté un uniforme de baseball! Mes prières sont avec sa famille. Tellement triste de le voir partir.» - Cameron Rupp

«Je voulais être comme Roy Halladay. Repose en paix.» - Dan Haren