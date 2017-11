La LNH célébrera son centenaire à Montréal

La Ligue nationale de hockey (LNH) organisera plusieurs activités à Montréal du 17 au 19 novembre dans le cadre du 100e anniversaire de sa fondation, avec notamment une visite du commissaire Gary Bettman à la Chambre de commerce.

L’Hôtel Windsor sera le théâtre d’une réunion des directeurs généraux du circuit le 17 novembre visant à souligner la naissance de la ligue à cet endroit même le 26 novembre 1917, a annoncé mardi la LNH.

Les célébrations prévues se dérouleront en présence de membres du Temple de la renommée qui rappelleront chacun les six formations originales de la LNH : il s’agit d’Yvan Cournoyer (Canadien de Montréal), Denis Savard (Blackhawks de Chicago), Raymond Bourque (Bruins de Boston), Rodrigue Gilbert (Rangers de New York), Dave Keon (Maple Leafs de Toronto) et Frank Mahovlich (Red Wings de Detroit).

Au terme de cette réunion, il y aura le dévoilement d’une plaque commémorative sous les yeux de ces anciens hockeyeurs et de représentants du gouvernement canadien, entre autres.

Également, l’exposition «Aréna du centenaire» sera offerte au public lors des deux jours suivants au Centre Bell. Cette expérience gratuite et interactive sera située à l'extérieur de l'amphithéâtre et mettra en vedette un musée innovateur, un jeu de réalité virtuelle et la coupe Stanley.

Il y aura également la première exposition publique des portraits des 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la LNH à la Gare Windsor, un événement gratuit.

Enfin, un dîner-causerie de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est à l’horaire du 17 novembre. Le président et chef de la direction du Canadien, Geoff Molson, y sera, tout comme le commissaire Bettman.

Lors de ce week-end de festivités, le Canadien affrontera les Maple Leafs de Toronto, le 18 novembre. Cournoyer et Keon effectueront la mise au jeu protocolaire.