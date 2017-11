La différence à Vegas

Sur papier, les Golden Knights de Vegas n’ont rien de flamboyant. Leur dossier de 9-4-1 (avant le match de mardi contre les Canadiens de Montréal) tape plus dans l’œil que leur gratin de vedettes.

Il n’y a pas de secret pour devenir l’équipe d’expansion la plus efficace de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«(Le gardien) Marc-André Fleury est une grosse tête d’affiche, tu peux mettre (l’attaquant) James Neal là-dedans mais, à part ça, nous n’avons pas de super-vedettes», a expliqué Jonathan Marchessault à l’émission #LavoieDubé sur TVA Sports, avant la rencontre Golden Knights-CH à Montréal.

«Ce qui fait notre succès, c’est notre éthique de travail. Nous ne sommes pas nécessairement une équipe flamboyante, mais nous travaillons pendant 60 minutes.»

La réalité est que l’attaquant et son équipe auraient pu afficher un meilleur dossier au moment d’écrire ces lignes, mais cela fait partie de l’apprentissage d’une verte formation.

«Les matchs qu’on a perdus, souvent on avait l’avance – on pourrait avoir une fiche encore meilleure», a souligné Marchessault.

N’oublions pas non plus que les Golden Knights ont employé pas moins de quatre gardiens depuis le début de la saison à cause des blessures. La recrue de 19 ans Dylan Ferguson est l’actuel réserviste de Maxime Lagacé. Après cet espoir de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), la formation du Nevada manquera sérieusement d’options devant le filet si la situation s’aggravait.

«On jouait au soccer l’autre jour et le jeune Ferguson a botté un mur. J’ai dit : "le prochain sur la liste, c’est l’entraîneur des vidéos! Peux-tu te tenir tranquille?"»

Marchessault, 26 ans, a inscrit quatre buts et cinq aides pour un total de neuf aides en 11 rencontres depuis le début de la campagne. L’ancien des Remparts de Québec dans la LHJMQ a été réclamé par les Golden Knights en provenance des Panthers de la Floride lors du dernier repêchage d’expansion.