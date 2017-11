Deux combats en deux mois pour Mikaël Zewski

Mikaël Zewski sera un homme occupé au cours des prochains mois.

Le nouveau poulain de Groupe Yvon Michel (GYM) sera en action aux mois de décembre et de janvier.

Zewski (28-1-0, 21 K.-O.) est remonté dans le ring en juin après une absence de plus d'un an et demi. Celui qui a détenu la ceinture NABF des 147 lb en 2014 vise maintenant un nouveau titre nord-américain le 27 janvier, au Centre Vidéotron.

Pour le faire patienter, Yvon Michel lui fera voir de l'action le 7 décembre au Casino de Montréal. Son adversaire reste, pour le moment, à déterminer.

Le programme du 7 décembre, organisé par le Groupe GYM, mettra en vedette le Brossardois d'origine jamaïcaine Shakeel Phinn (16-1-0, 11 K.-O.).