Deux Argonauts à l’honneur

Le demi offensif James Wilder fils et le quart-arrière Ricky Ray, qui évoluent tous deux pour les Argonauts de Toronto, font partie des joueurs par excellence de la récente semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Les deux athlètes ont joué un rôle important dans la récente victoire de 40-13 des Argonauts aux dépens des Lions de la Colombie-Britannique. Avec ce gain, la formation torontoise a mis la main sur le championnat de saison régulière de la division Est.

Wilder fils, qui a obtenu la première mention, a porté le ballon sur 136 verges en 18 tentatives, inscrivant un touché au passage. Il a aussi cumulé 91 verges de gains sur des réceptions.

Dans le cas de Ray, il a complété 76,5 % de ses passes pour 341 verges, trois touchés et aucune interception. Le quart-arrière a ainsi récolté la troisième place chez les joueurs de la semaine.

L’ailier défensif des Blue Bombers de Winnipeg Tristan Okpalaugo est celui qui a obtenu la deuxième étoile. Dans une victoire de 23-5 aux dépens des Stampeders de Calgary, il a obtenu six plaqués défensifs, 52 verges de gain sur des revirements, trois sacs du quart, un échappé provoqué et un touché.

Les éliminatoires de la LCF débuteront dimanche avec un duel entre les Roughriders de la Saskatchewan et le Rouge et Noir d’Ottawa. Les Blue Bombers et les Eskimos d’Edmonton s’affronteront également.

Les Argonauts et les Stampeders ont chacun obtenu un laissez-passer et seront en action le dimanche 19 novembre contre les vainqueurs du tour précédent.