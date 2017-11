Danault a relancé Pacioretty

Publié aujourd'hui à 07h33

Mis à jouraujourd'hui à 07h40

Lors des huit premiers matchs de la saison, Max Pacioretty jouait en compagnie de Jonathan Drouin. Même s’ils étaient très bien intentionnés, les deux joueurs ne sont pas parvenus à créer des étincelles en attaque.

Après huit parties, Pacioretty avait été limité à un seul but (1-0-1) avec Drouin.

Lors de la rencontre du 24 octobre contre les Panthers de la Floride, l’entraîneur-chef Claude Julien a décidé de réunir à nouveau Pacioretty avec Phillip Danault.

L’an dernier, les deux avaient développé une chimie et Danault avait aidé Pacioretty à connaître une autre saison de 30 buts.

Et bien sachez que les statistiques démontrent que Danault a donné un nouveau souffle à l’actuelle saison du no 67.

Depuis qu’il a été jumelé à Danault, Pacioretty a recommencé à noircir la feuille de pointage. En sept parties, l’Américain a marqué quatre buts et récolté sept points (4-3-7).

Danault également a bien fait en amassant huit points (2-6-8) aux côtés du capitaine des Canadiens.

À cela, il faut ajouter le travail d’Andrew Shaw qui s'est également distingué offensivement avec une production de sept points (3-4-7) depuis qu’il joue avec Danault et Pacioretty.

Danault devenu indispensable

Danault n’est pas le plus flamboyant et le plus spectaculaire. Les campagnes publicitaires des Canadiens ne tournent pas non plus autour de lui.

Cependant, il faut reconnaître qu’il est devenu un joueur très important au sein de son équipe.

Efficace, dédié, attentionné et déterminé, Danault démontre que ses succès de l’an dernier n’étaient pas éphémères.

Voici des exemples, cette saison, qui démontrent son efficacité au sein de la troupe de Claude Julien.

4e pointeur des Canadiens (3-7-10)

1er pour les points à égalité numérique (8) de l’équipe

3e attaquant le plus utilisé (16:54 par match) après Max Pacioretty et Jonathan Drouin

2e attaquant le plus utilisé (1:55 par match) en désavantage numérique après Tomas Plekanec

Et l’importance de Danault ne se remarque pas seulement dans les statistiques.

Des exemples.

Dimanche soir, en troisième période, il a bloqué le puissant tir du défenseur des Blackhawks de Chicago, Michal Kempny.

Il peut aussi gagner des mises en jeu importantes.

Et pour être souvent dans l’entourage des Canadiens, je peux ajouter que Danault est aimé et apprécié par ses coéquipiers et le groupe d’entraîneurs.

Et dire qu’il a été acquis des Blackhawks en compagnie d’un choix de deuxième tour en retour de Dale Weise et Tomas Fleischmann...